澳地盤又被踩？ 這國成陸最大焦煤供應商

中澳貿易爭端不斷，從去年起，大陸對澳洲一系列商品祭出「限制」，而澳洲焦煤出口大陸的優勢也遭到挑戰。陸媒指出，自去年9月以來，澳洲對大陸焦煤出口的優勢地位已經被蒙古國取代，後者正式成為大陸最大的煉焦煤供應商。

大陸《網易》報導，近年來，大陸與澳洲雙邊貿易產生的爭端愈加的頻繁，涉及電信、大麥、鋼鐵等產品，澳洲因認定大陸作為世界工廠，對於資源的大量需求的心理，因此頻頻向大陸發難，而失去澳洲煤炭，對大陸影響倒底有多大？只要看看數據就能明白。

根據官方發布的數據顯示，自去年9月以來，澳洲對大陸焦煤出口的優勢地位已經被蒙古國取代，後者正式成為大陸最大的煉焦煤供應商。這代表大陸努力擺脫能源依賴的意圖，例如加大中蒙鐵路的修建力道，促使該工程於2021年底完工，屆時中蒙光就煉焦煤的交易量，便可突破至3,000多萬噸。

報導指出，從地形圖上看，蒙古距離大陸更為接近，且兩國政治穩定，受國際大環境的影響較小，同時，中蒙近年來雙邊關係逐步深化，蒙古融於「一帶一路」等計畫，與大陸共享發展之成果，因此，蒙古國成為大陸最大的煉焦煤供應商，將有助於降低依賴單一國家的風險。

以鐵礦石為例，近期價格不斷瘋漲竟未見頂，從去年的一噸500多人民幣，直接翻倍成一噸1,000多人民幣，被認為背後有國際操盤手的聯合組局。為此，大陸預先採取了諸多防禦措施，像加大鐵礦的備貨力度、尋找可能的替代商，以及升級國內的能源節約措施，但短期之內仍很難完全擺脫束縛。

報導分析，中澳互斥乃至交惡，損害的仍是雙方的利益。坎培拉為了所謂的美澳情誼，竟不顧國內民眾的基本訴求，這種做法，最後只能讓美國人佔了便宜。

有鑑於此，北京在與坎培拉博弈的同時，仍須做好準備，否則澳洲一旦中斷與大陸的鐵礦石交易，巴西雖可做為後補，但並不是長遠之計，況且巴西總統和白宮的關係密切，也許會在關鍵時刻來個落井下石。由此看來，與蒙古、俄羅斯、中東國家加大能源貿易，深化雙邊關係，反而成為必要措施。（中時新聞網 葉明芳）

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