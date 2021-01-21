抹去川普的危害 拜登簽令5大重點一次看

美國新任總統拜登今天就職首日就簽署17項行政命令、備忘錄及聲明，包括重返巴黎氣候協定、世衛、平權並終止美墨邊牆等，以扭轉川普政府對國內造成的「最大危害」。

「紐約時報」指出，先前川普悍然退出巴黎氣候協定，且憧憬於削弱美國國內的氣候政策，拜登重返巴黎氣候協定之舉是療癒美國與海外鴻溝的第一步。拜登將對抗氣候變遷拉升為他的最優先要務；除了遏止全球暖化，他先前還誓言終止新型冠狀病毒大流行、復甦經濟、處理族群正義都是新政府的核心要項。

拜登就任後推文說：「要對付我們所面臨的危機，已無時間可浪費。」另一份闡述相關行政命令的聲明也指出，拜登「會採取行動，不只是扭轉川普政府的最嚴重危害，還要開始讓國家向前邁進」。

紐時與英國廣播公司（BBC）整理拜登所簽命令的重點內容：

對付疫情：

拜登簽令指派齊安茲（Jeffrey D. Zients）為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫因應協調官，負責向總統報告。拜登還下令要求維持社交距離、所有聯邦機構人員與進入機構都必須戴口罩，並呼籲全美民眾響應戴口罩100天。拜登還終止川普政府退出世衛組織的程序，指派國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）出任世衛執行委員會的美國代表團團長，在本週一場世衛的會議裡開工。

對抗氣候變遷：

拜登簽令啟動程序，重返川普去年正式退出的2015巴黎氣候協定。拜登還廢除具爭議的美加輸油管「基石XL」（Keystone XL）計畫許可；先前美國環保與原住民團體已為此抗爭十多年。

善待移民：

拜登廢除川普政府為資助美墨邊牆興建所頒的緊急狀態聲明，也會撤除川普任內一些對穆斯林人口為主國家的旅行禁令。拜登其中一項命令重振差點被川普砍掉、保障未成年非法移民的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA），還呼籲國會立法為這些小移民提供永久身分並取得公民資格。訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動訂閱

平權：

拜登下令終止川普政府的「1776委員會」（川普設置這個委員會彰顯重建立國價值，但被一些歷史學家批為扭曲歷史與過去黑奴角色）。拜登還下令廢除川普限制聯邦機構、承包商與相關單位從事多元平權與包容教育的行政命令。

喊卡待上路的川普新規：

拜登提出凍結所有川普政府準備上路的新規定，讓新政府有時間評估哪些該繼續推動。

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