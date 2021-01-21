拜登急推翻川普舊令 上任首日就惹怒鄰國

美國第46任總統拜登20日上任第一天，幾小時內就惹鄰國加拿大不開心，原因是他簽署行政命令，推翻前總統川普批准的加速推動與加拿大的「基石XL」（Keystone XL）輸油管建設計畫，此舉將影響到加拿大的能源出口，讓加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）馬上表態「失望」。

福斯新聞（Fox News）報導，拜登20日宣誓就職後，馬上就在白宮橢圓形辦公室簽署17道行政命令，推翻川普舊政，他尤其積極讓美國重返各大國際組織，包括停止退出世界衛生組織（WHO）程序、重返巴黎氣候協定等，拜登新政府致力於打擊石化能源，預計未來將全面改革環保法規以應對全球氣候變遷。

拜登昨（20）日簽署的行政命令中，也包含撤銷批准「基石XL」輸油管建設計畫。「基石XL」輸油管建設計畫10年前就提出，全長1,700英里的輸油管從加拿大南部亞伯達省（Alberta），貫穿美國蒙大拿州（Montana）、南達科他州（South Dakota）、內布拉斯加州（Nebraska）、堪薩斯州（Kansas）、奧克拉荷馬州（Oklahoma），最終連接至德州墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast），預計每天可運送80萬桶原油，至2021年，預計將能為美國創造1.1萬個工作機會，全年創造16億美元收入。

計畫最初提出時，歐巴馬政府就已經駁回計畫許可，後續川普於2017年簽署行政命令，加速推動計畫，長久以來拜登已經表態，將會撤銷川普的許可令。

「基石XL」輸油管建設計畫將能擴大加拿大的原油出口，現在拜登推翻川普舊令，讓加拿大總理杜魯道在第一時間就發布聲明表示「失望」，他強調歡迎拜登致力於對抗氣候變遷，但也確實對拜登履行有關「基石XL」的競選承諾感到「失望」，同時也接受事實。

福斯新聞指出，拜登與杜魯道在政治上的信念一致，在川普執政4年後，預計美國與加拿大的關係將能回歸正常，不過拜登甫上任，輸油管議題已經成為影響兩國關係的麻煩。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，新任白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨日在首場白宮記者會上宣布，拜登上任後的第一通外國元首熱線對象將是加拿大總理杜魯道，兩人預計22日通話。

（ 中時新聞網 吳映璠）

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