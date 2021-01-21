LG棄守手機市場 再傳停產蘋果LCD螢幕

據韓國當地媒體報導，繼LG可能將整個手機部門打包出售外，LG Display也已停止生產蘋果iPhone的LCD（液晶顯示器）螢幕。若上列屬實，基本上LG將徹底與手機相關產品製造說拜拜。

韓國媒體TheElec指出，早在2020年第三季，LG就已停產位於龜尾市（Gumi）的那條iPhone LCD螢幕產線。同時，這條產線在上一季也暫停生產它牌手機螢幕。高層經過長考後，LG吃了秤砣鐵了心，決定退出蘋果手機傳統LCD供應商之列。

其實，對於LG Display來說，製造iPhone的LCD螢幕利潤很有限。目前，蘋果電腦最新的iPhone12也沒用LCD，而是改用OLED（有機發光二極管）面板。預計，2021年配備OLED的iPhone，銷售量也將超過傳統LCD螢幕的iPhone。

不過，蘋果也不愁沒有LCD供應商。2020年推出的SE手機系列，就改用日本顯示器公司（JDI）與夏普（Sharp）的LCD產品。據悉，LG Display曾嘗試提供2019年出產的SE系列LCD螢幕，但最後沒有成行。

對LG Display而言，雖失去蘋果這個大客戶，但產能將由汽車顯示面板來替代。LG目前也是九英寸或更大汽車顯示器的市場佼佼者。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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