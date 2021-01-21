福斯老闆加入推特嘴砲 首Po先嗆穆斯克

德國汽車製造龍頭福斯（Volkswagen）老闆狄斯（Herbert Diess）周三（20日）啟用個人推特（Twitter）帳號，首次推文就瞄準近1年來風生水起、市值超越任10家其他車商的特斯拉（Tesla），不管是政治影響、市場份額都要爭。

狄斯推文：「Hello，推特！我與福斯集團來此製造一些影響，特別是政治議題上。還有，當然是要搶一些穆斯克（Elon Musk，特斯拉共同創辦人兼執行長）你的市場份額—總之，我們的ID.3和e-tron已經贏得歐洲首批市場銷售。期待建設性的討論！」

Hello @Twitter! I’m here to make an impact with @VWGroup, especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, @elonmusk – after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions! — Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 20, 2021

福斯和旗下豪華品牌奧迪（Audi）首批量產的電動車ID.3和e-tron上市第1年就在歐洲銷售數字亮眼，打破歐洲電動車市特斯拉獨占地位。

其實狄斯、穆斯克私交不錯，應該也是因為如此狄斯才會選擇首次推文就跟好友嗆聲、開玩笑。以推特為對外唯一發聲管道的穆斯克前年９月曾推文大讚福斯，稱這家老牌德國車商在電動化方面比其他任何大型車商都做得更多。

去年９月穆斯克視察柏林廠進度時，還特別去狼堡（Wolfsburg，福斯總部，距柏林車程約3小時）拜會狄斯，當時狄斯還陪穆斯克試駕ID.3。

不過再過段時間，穆斯克推特帳號是否完全由他本人使用、回覆就說不準了。自特斯拉宣布裁撤公共關係部門後，所有新聞發布、甚至客訴都只依賴穆斯克推特帳戶，但他除特斯拉還要兼顧瞄準太空運輸的新創公司SpaceX，分身乏術，過去幾個月特斯拉一直在找專人來管理穆斯克帳戶。

特斯拉周三在那斯達克小漲0.70％，收報850.45美元；福斯在法蘭克福證交所大漲3.03％，收報171.55，與其ADR（美國存託憑證）在OTC（場外交易市場／櫃檯買賣）漲幅3.02％，報19.12美元。

（中時新聞網 王毓健）