拜登就職典禮順利舉行 華府僅零星抗議

美國第46位總統拜登20日順利宣誓就職，安全戒備嚴密的華府沒有發生任何重大事故。這次當局出動2萬5000國民兵駐守防備，通常擠爆會場的觀禮人潮則消失無蹤，情景大異以往。

空前維安措施確保拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）在國會大廈外舉行的典禮順利宣誓就職，全程平安無事。就在兩週前，暴民才闖入國會山莊，意圖阻止國會認證拜登贏得總統寶座。

拜登在就職演說中表示：「我們站在這裡，不過幾天前，暴動的群眾以為他們可用暴力箝制民眾的意志，阻撓民主運作，把我們驅逐出這塊聖地。但事情未如他們所願，今天不會，明天也不會，永遠都不會。」

在6日的攻擊事件之後，有些右翼極端主義團體曾誓言要干擾拜登的就職典禮，但今天華府只有零星的小規模抗議。

在華府聯邦車站（Union Station）外面，國民兵持步槍守在裝有帶刺鐵絲網的圍籬後面，這些圍籬把國會山莊完全包圍起來。

一小群抗議民眾站在安全區外面。其中一人透過擴音器喊話說：「如果拜登要帶美國下地獄，就去吧。」

根據國家公園管理局（National Park Service），在就職典禮後遊行前往白宮的路線上，原本預定有兩場示威活動，但後來都取消了。

前國務院恐怖活動分析家普魯欽斯基（Dennis Pluchinsky）說，任何抗議活動都不會打斷就職典禮。他表示：「他們只是想表示不屈服，玷汙就職典禮。」