歐股︱拜登就職 歐股4大指數全線走揚

美國總統拜登20日就職，全球各國股市普遍走高，投資人期待拜登就任後的「新振興經濟方案」，歐洲股市20日接棒亞股漲勢收紅。

歐洲股市20日收紅，除了受到拜登更大規模的經濟振興方案的激勵之外。回歸歐洲，包含荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）與瑞士奢侈品集團歷峰集團（Richemont）陸續公佈亮眼財報，也成為20日歐股走揚的原動力。

英國FTSE-100指數終止連二日走跌，小漲27.44點（或0.41%）。德國DAX指數收報13,921.37點，漲106.31點（或0.77%）。法國CAC指數收報5,628.44點，小漲29.83點（或0.53％）。泛歐指數STOXX 600，收報410.84，漲2.92點（或0.72％）。

因為季度銷售財報優於預期、2021年訂單動能強勁，艾司摩爾（ASML）漲3.0%。歐股科技股20日漲至20年新高點。

而歷峰集團（Richemont）漲2.8%。也旗下珠寶品牌卡蒂亞（Cartier）在中國市場銷售強勁，季度銷售增長5%。

另外，歐洲央行將於21日召開會議，預期政策暫時不會有變化。因應更多的前景挑戰與疫情升溫，歐洲央行上個月也推出新刺激措施，期盼能提更歐元區經濟復甦成長動能。

美國在過去幾個月歷經政治動盪，而今拜登就職之後，將如何帶領美國重回成長軌道，成為全世界矚目焦點。而市場投資人最關心的莫過於拜登先前提過的「1.9兆新振興經濟方案」。

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