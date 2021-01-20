美股︱拜登就職 3大指創新高 網飛暴漲

美國總統拜登於1/20正式上任，接替川普成為第46任美國總統，在歷經國會朝野政黨分歧、國會山莊川粉暴動事件後，拜登就職典禮主題訂定為「團結美國」，振奮人心。

全球因疫情威脅，「待在家裡（stay home）」成為主流，而全球最大串流影音平台業者網飛（Netflix）成為最大受惠者，網飛財報報喜，20日股價暴漲達16.85%，領漲科技股。

在拜登就職、網飛暴漲帶領之下，華爾街股市20日上演慶祝行情，3大指數同步創新高。

道瓊指數上漲257.86點或0.83%、收31,188.38點。那斯達克指數上漲260.07點或1.97%、收13,457.25點。標普500指數上漲52.94點或1.39%、收3,851.85點。

除了網飛之外，美國尖牙股（FAANG）中的Google母公司Alphabet上漲5.36%。追蹤尖牙股的 NYSE FANG+TM 指數，終場上漲 4.77%。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!