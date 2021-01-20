拜登登基行情 歷任總統之冠

拜登周三宣誓就職，成為第46任美國總統。看好拜登時代即將來臨，可望帶領新執政團隊解決這次重創全球的公衛危機，美股自選後上演一波噴出行情，標準普爾500指數短短2個多月大漲13％，慶祝行情居歷任總統之冠。

據美國財務研究分析中心（CFRA）的統計資料顯示，從去年11月3日大選到周二（19日）拜登就職前夕為止，標準普爾500指數已經累漲約13％，締造美國歷來新總統就職前最大漲幅紀錄。

歷史前高紀錄是在1960年擊敗尼克森入主白宮的前總統甘迺迪（John F. Kennedy），當時選後到就職前的標指漲幅達8.8％。值得注意的是，在他上任的一百天期間，該指數又續漲8.9％。

名列第三則是在2016年以些微差距贏得選舉的川普，其贏得大選後到就任美股大漲超過6％，之後在執政百日期間又走高5％。

不過，川普與拜登的最大不同在於前者入主白宮時，接收的是剛從漫長衰退走出，開始步入穩定復甦的美國經濟，後者遭遇到的卻是受到新冠疫情打擊而千瘡百孔的經濟。

目前投資人似乎期望在拜登走馬上任後，加上民主黨挾著掌控參眾兩院的完全執政，能夠迅速通過另一財政刺激方案。

對刺激方案的期待與美國民眾已開始施打新冠疫苗，引發外界樂觀預期美國經濟與企業獲利能在今年稍後出現好轉。

在選後的拜登慶祝行情中，漲勢最強應屬能源與金融類股。前者是預期在經濟復甦與油價走高的利多激勵能對石油大廠獲利帶來支撐。後者則在民眾對貸款需求增加下，能協助銀行拉抬業績。

另外，小型股表現也相當亮眼，這主要是國內經濟改善，中小企業受惠程度更勝於大型跨國企業。

不過CFRA首席投資策略師史托佛（Sam Stovall）也強調，選後行情好壞不一定意味到年底美股也會持續相同走勢。

他警告，事實上在股市漲多拉回下，標指短線很可能跌破2020年的封關水準。但史托佛也補充任何回檔都應該為期短暫，一旦完成拉回整理，將有機會推升美股進一步攀高。