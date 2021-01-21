全新台美關係登場！拜登上任必知的6件事

2021年1月20日起，美國迎來拜登掌權的全新局面。在此之前，堅守路線的川普政權，直到卸任前的最後一刻，仍持續祭出以抗中為主的各項措施，圍堵、制裁、對抗逐日壯大的中國經濟。

夾在兩強間的台灣，要如何面對新局勢的來臨，已是首要課題，工商時報整理六大重點，陪你一起迎向拜登全面執政的新時代。

疫情燒不停，”抗疫拚復甦”為新政權的頭號任務

前疫情肆虐、全球經濟遭受重創下，拜登上任後首先要處理的，是採取讓疫情有效降溫的措施，並進一步推動經濟復甦、挽救飽受摧殘的就業市場。拜登於上任前宣布，將推出1.9兆美元的新一輪紓困方案，包括將聯邦最低時薪從7.25美元上調至15美元。

外交老兵接手，強硬抗中姿態要如何調整身段？

面對中國在全球崛起，川普政府採取火車對撞式的強硬態度。拜登雖不認同川普的作法，但由近日財長葉倫等主要幕僚的發言來看，對中國的立場並無放軟跡象，但強調應在現有的國際遊戲規則下互動，以多邊主義取代單邊主義的抗中模式，如何出招，且拭目以待。

延燒數年的貿易戰，新戲碼要如何演？

川普對中國大打貿易戰，關稅是最重要的手段之一。根據目前市場觀察，拜登上任後，不會立即取消對中關稅壁壘，但相較於川普重視貿易赤字，拜登更關注維護美國本土就業市場，以及掃除智慧財產權竊取等議題。

「川規拜不隨」，對台政策怎麼走下去？

2020是台美官方關係明顯提升的一年，川普陸續簽署《台北法》及《台灣保證法》，也提升美國官方來台訪問的層級。由於上述法案皆獲得國會兩院通過，拜登應會順勢而為，台美關係有望在現有的基礎上繼續提升。

台美經貿互動模式會有何新的變化？

近年台美關係不只政治層面有了新突破，雙邊實質面的經貿關係也持續升溫，政權轉移後，經貿合作受關注的是執行方式的新亮點。市場專家觀察，川普高「美國優先」，拜登則扛起「美國製造」的旗幟，要創造更多工作機會，並強調會把供應鏈帶回美國，研判包括台積電在內的指標台廠赴美設廠計畫，會加快進度推動。

影響全球經濟表現的弱勢美元政策，將出現何種變化?

美國持續推動量化寬鬆政策，採取弱勢美元的政策，導致熱錢四溢，可以說，美元續貶是當前國際經濟的最重要變數。拜登新任財長葉倫已做出宣告，不會追求弱勢美元的政策，美元匯價將交由市場決定，具體做法引導熱錢的動向，將直接影響台灣股市、匯市、房市三大市場的表現。