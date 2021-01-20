日新冠肺炎疫情延燒 變種病毒入侵靜岡

日本靜岡縣3名感染英國變種新型冠狀病毒的患者中，最先出現症狀的20多歲女性，很可能是在縣內被傳染。靜岡縣政府認為，要說變種病毒已擴散也不奇怪，呼籲民眾徹底防疫。

日本放送協會（NHK）報導，靜岡縣18日確認轄內3 名男女感染英國變種病毒，包括20多歲女性及其密切接觸者的40多歲女性，還有一名60多歲男性，且這名男性的密切接觸者，也在19日病毒篩檢呈現陽性。

靜岡縣政府表示，20多歲女性本月上旬出現症狀，在有可能被傳染的上個月中旬後的期間，都沒有離開過靜岡縣，因此研判很可能是在靜岡縣內被傳染。

靜岡縣政府認為，要說變種病毒已擴散也不奇怪，未來縣內所有檢體都將送到日本國立傳染病研究所，並將持續就疫情擴散進行調查。

靜岡縣政府面對變種病毒入侵社區，19日已自行發布「感染擴大緊急警報」，呼籲民眾避免跨縣移動與不必要及不緊急的外出，徹底採取不跟家人以外的人聚餐等防疫措施。

倫敦奧運前副主席推測 東奧舉辦可能性低

曾任2012年倫敦奧運組織委員會副主席的米爾斯（Keith Mills）在媒體上表示，東京奧運與帕運要如期舉辦的「可能性低」，且東奧組織委員會應該有擬訂取消計畫。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，已延期到今年夏天登場的東奧與帕運能否如期舉辦，悲觀的聲音愈來愈多，但日本政府至今仍強調持續朝舉辦方向進行準備。

日本報知體育報導，米爾斯在接受英國廣播公司（BBC）訪談時，對東奧如期舉辦感到悲觀。他說，個人看法是「可能性低」；他還說，「我認為東奧組織委員會有取消計畫」。

至於何時能判斷東奧辦不辦，米爾斯預測大概還要一個月的時間。

米爾斯認為，來自許多國家選手的參與，對奧運舉辦是不可或缺的要素；如果決定辦下去，令人憂慮屆時參與選手可能不足。

他也提到，主辦單位必須顧及在健康方面風險較高的帕運。

時事通信社報導，米爾斯在19日播出的BBC廣播節目上說，「如果我是東奧組織委員會成員的話，應該會擬訂取消計畫。我想他們（指東奧組委會）有取消計畫」。

一旦東奧真的被迫取消的話，米爾斯坦言，可能會失去聲譽及全球對日本與東京的關注，「那樣的情況就是悲劇」。