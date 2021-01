6成歐洲人 認陸10年內超美成全球最強

美國總統川普(Donald Trump)台灣時間今天(20日)正式結束4年任期,他常被大陸網民戲稱是「川建國同志」,可能真有其依據,至少歐洲人是這麼認為。

英國智庫ECFR(European Council on Foreign Relations,歐洲對外關係理事會)公布12月針對11國、15000人調查,顯示6成歐洲人認為由於川普摧毀美國政治體制,中國將憑經濟優勢在10年內國力超越美國。

看好中國程度也很明顯可以看出歐洲地域差異,由南歐向北歐遞減,而且拉丁語系國家看好度非常高,西班牙認同中國10年內可以取代美國比例甚至達79%,葡萄牙、義大利各72%,西歐龍頭法國63%。非拉丁語系國家,英國58%、德國56%、荷蘭54%、瑞典52%。

僅有2國看好美國維持世界第1強國地位比例超過5成,匈牙利、丹麥,但他們看好中國超越美國比例也達48%,也就是意見分歧。這與各國對自身處境與不同體制信任度似乎是正相關,西班牙、義大利、法國、英國都認為自身體制正處衰落過程,葡萄牙、德國、瑞典相信歐盟體制,波蘭、匈牙利相信西方體制。

2部分問題看法比例與美國政治體制是否崩潰相當。6成歐洲人認為美國政治體制完全或部分崩潰,也只有2國認為美國政治體制依然運作完全或某程度良好,分別是匈牙利、波蘭。

但值得注意的是,此調查是在1月6日川普支持者攻入國會大廈之前完成,因此匈牙利、波蘭人看法也可能改變。

在比較美國與歐盟時,僅有9%歐洲人認為美國比歐盟更值得信任,而且在歐陸國家此觀點比例最高的法國也僅22%認同。

根據交叉比對,這些人在國內選舉時傾向右翼民粹政黨。如果問題換成「我們最信任的西方國家」,歐洲人選擇美國的比例也是歷史新低20%,而且這些選擇美國的人還是有高達53%認為,10年內美國會被大陸超越。

調查還顯示,6成受訪者認為歐洲應該在中美對抗、美俄對抗中保持中立​。最令人意外的是,美國最堅定的歐洲盟友英國有74%民眾認為不能總靠美國保衛自身安全,甚至高於歐陸各國平均值67%。

顯示川普似乎已經徹底摧毀歐洲對美國信任,此外有約2/3受訪者認為歐洲應該構建自身國防能力,而且對中美發生新冷戰(Cold War)感到厭煩。

ECFR在7個歐洲國家首都設有辦公室,其自由策略中心負責人柯拉斯泰夫(Ivan Krastev)解讀這份民調,還引用實際上締造德意志帝國的「鐵血宰相」俾斯麥(Otto von Bismarck)諷刺美國名言:「上帝對傻瓜、醉漢,還有美利堅合眾國有特別天意。」(英譯版本原文God has a special providence for fools, drunks, and the United States os America.)

柯拉斯泰夫認為,大部份歐洲人對拜登(Joe Biden)當選美國總統感到高興,但他們同時不相信美國能在其領導下再起,川普得到超過7400萬票也使歐洲人認為美國選民不值得信賴。

他總結,拜登可望重建美、歐跨大西洋主義盟友關係,但歐洲人更渴望開拓自身的道路,而不是緊跟華盛頓的對華政策,川普可能沒有為美歐關係留下陰影或迷霧,但他確實留下了疤痕。

(中時新聞網 王毓健)