歐股︱封鎖再起恐傷經濟 4大指數收跌

受到市場持續關注更嚴密的抗疫措施恐拖累經濟復甦及美國準財長葉倫聽證會影響，歐洲股市19日全線收跌，零售、金融以及觀光等類股是重災區。

英國FTSE指數連3日下滑。英國FTSE指數收報6,712.95點，跌7.7點（或0.11％）。法國CAC指數收報5,598.61點，跌18.66點（或0.33％）。德國DAX指數收報13,815.06點，跌33.29點（或0.24％）。泛歐指數STOXX 600收報407.92，跌0.76點（或0.19％）。

消息指出，因德國總理梅克爾連同各州州長同意拉長封鎖禁令，主要的商家及學校的封鎖令延長至2/14，引發市場不安。

醫療保健及公用事業類股等受景氣循環影較小的防禦型類股走揚，零售、礦業與旅遊則受創較重。

疫情升溫封鎖再起流竄人心，先前預期第一季與第二季獲利將分別反彈43.5%、81.1%，市場憂心恐受影響，表現不如預期。

進入第四季財報季，滙豐歐洲股票策略主管Edward Stanford表示，因為全球疫情變化快速，相較於歷史表現，投資人更關注企業財測。

也因為經濟前景恐因疫情面臨壓力，2021年歐洲經濟恐陷入下行趨勢。

美國利率現在處於歷史低點，美國準財長葉倫表示，「做大事」是此時此刻最明智的決定。並稱此舉所帶來的利益一定會比所付出的多更多。

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