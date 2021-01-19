美股︱葉倫喊大紓困 3大指數全線走揚

美股經歷周一金恩紀念日休市後，美國新舊總統交接將於20日舉行，準美國財政部長葉倫將於周二前往美國參議院進行聽證會，受到葉倫提到，將支持拜登先前所提出的1.9兆美元經濟刺激法案，美股3大指數全線上揚，其中以納斯達克指數漲勢最為凌厲。

道瓊指數上漲116.26點或0.38%、收30,930.52點。

那斯達克指數上漲198.68點或1.53%、收13,197.18點。

標普500指數上漲30.66點或0.81%、收3,798.91點。其中以通用汽車（General Motors）表現最佳，漲幅達9.7%。

美國準總統拜登將於20日正式上任，除了緊鑼密鼓推動1.9兆美元經濟刺激法案，也將持續擴大並加速疫苗進程，達成100天內提供1億支疫苗的目標。

葉倫表示，新一輪的紓困案雖然可能讓國家債務更加沉重，但此時此刻，美國必須「做大事」，而刺激經濟已讓美國更早脫離疫情影響，回到正常經濟復甦軌道，更形重要。葉倫此番論述被視為將支持準總統拜登將推動的1.9兆美元紓困案，振奮投資信心，帶動股市走高。

個股方面

General Motors ：通用汽車（General Motors）與自駕車新創公司Cruise發表將與微軟結盟，加速自駕車商業化。通用汽車（General Motors）19日收盤跳漲9.7%。

Goldman Sachs ：儘管高盛去年第四季營收達117.4 億美元、每股EPS 12.08美元，但市場對於亮眼財報並不埋單。Goldman Sachs 19日股價小跌2.3%。

文章來源：Wall Street closes higher as Yellen backs more stimulus

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