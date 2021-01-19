拜登團隊監管華爾街 料更嚴

拜登團隊周一證實，歐巴馬執政時擔任商品期貨交易委員會（CFTC）主席的根斯勒（Gary Gensler）被提名出任證交會（SEC）主席。聯邦貿易委員會（FTC）委員查普拉（Rohit Chopra）被提名擔任消費者金融保護局（CFPB）局長。

這兩位人士主張民眾權益，如今掌管監督金融與財經的美國最高主管機關，暗示著未來四年，拜登政府對監管華爾街的態度會較許多人預期更嚴厲。

根斯勒在2009年到2014年間擔任CFTC主席時，實施國會通過的新換匯交易法規，以嚴格手段監管華爾街聞名。

查普拉參與設立CFPB並擔任其首位學生貸款監察員。擔任FTC委員期間，在消費者隱私和市場競爭等領域上，提出以更嚴厲的法規和罰款去監管大型科技公司。

雖然改革派人士認為這些主管機關，在促進處理氣候異常和維護社會公義等政策上扮演關鍵角色，但親華爾街的共和黨人士批評拜登用人是為討好左派份子，警告這會造成社會撕裂。

眾院金融服務委員會副主席、共和黨籍議員麥亨利（Patrick McHenry）認為，提名查普拉是拉攏極左派陣營。他同時提醒根斯勒要抵抗那些，試圖強行以目前證券披露制度去解決非經濟或社會問題的壓力。

民主黨拿下參眾兩院掌控權，外界認為以反華爾街勢力聞名的民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）將成為參院銀行委員會主席。他已揚言計畫廢除那些在川普任內實施親華爾街的法令。

布朗認為查普拉會讓CFPB主動打擊金融制度裡的種族不公平問題，檢視債務條例上沒有保護民眾權益的地方。外界預期根斯勒會推動新規定，去揭露企業在涉及氣候異常、政治獻金、勞工待遇、企業高層薪酬等資訊。