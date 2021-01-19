葉倫重磅演說 美股崩跌警訊閃滅？

隨著美國新舊總統交接將至，準美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將於美東時間周二(19日)出席美國參議院的任命聽證會，由於先前提出將不隨著川普時代的弱勢美元政策，強調包括美元在內的貨幣必須符合市場機制，但也暗示將推動拜登想要的1.9兆美元經濟刺激法案，原本強升的美元指數再度走弱。

葉倫先前受訪提到，將不會追隨川普時代的弱勢美元政策，來彰顯美國出口產品的優勢，而是會回歸市場機制，讓美元與其他貨幣之間的關聯正常發展，顯示葉倫政策將不再打壓美元走勢。

不過，葉倫也強調，美國新任總統拜登將推動1.9兆美元的經濟刺激法案，將替美國民眾以及經濟復甦帶來支撐力道，預料美國財政部將支持這份紓困案，加上美國聯準會(Fed)先前的會議紀要也顯示，將不會快速停止購債計畫，將持續到美國經濟恢復正常水位為止。

美元指數先是來到近月高點，隨後又滑落，市場將關注拜登政府的匯率政策而行動。CMC Markets 首席策略師 Michael McCarthy 表示，葉倫的言論顯示弱勢美元政策不再受到支持，但從目前美國經濟復甦力道來看，Fed寬鬆政策預料將持續，許多專家也認為，美元前景依舊看壞。

去年新冠疫情爆發後，金融市場面臨劇烈震盪，美股更創下單季最慘紀錄，不過，在Fed與美國財政部聯手救市下，美股以科技股大幅反彈，主要就是歸功於充裕的資金流動，市場一度擔憂拜登政府的監管立場與企業加稅態度，將對美股帶來影響，不過從目前言論來看，至少美股強勁成長動能不會被沒收。

（中時新聞網 呂承哲）