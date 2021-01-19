1/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜單日103人死亡 創新冠疫情來紀錄

日本19日公布當日有103人死於新冠肺炎，創單日死亡人數紀錄，累計死亡已達4,686人。當日全國新增5,295人感染，其中，東京都確診1,240人，死亡16人及重症患者155人，均創最高紀錄。

歐盟｜737 MAX歐洲復飛 下周可望獲准

波音（Boeing）737 MAX客機因兩起重大空難事件遭禁飛將近兩年後，歐盟航空安全局（EASA）計畫在下周批准該客機在歐洲復飛。此外，加拿大18日解除737 MAX的禁令，20日起獲准重啟飛航服務。美國已於2020年11月批准該客機復飛。

印度｜WhatsApp新隱私惹議 科技部要求取消變更

印度科技部要求臉書即時通軟體WhatsApp取消先前宣布的隱私政策變更，因為新政策剝奪印度用戶的選擇及自主權。WhatsApp日前宣布2月起用戶個資必須與臉書分享，否則就無法使用服務。新政策公布後隨即在各國引來用戶反彈，迫使WhatsApp將新政策延到5月上路。

韓國｜ 李在鎔獄中難辦公 三星急開會求解方

韓媒報導，三星集團先前普遍認為副會長李在鎔可能在重審被判緩刑，因此對於他被判刑兩年半並被當庭收押深感衝擊。而且受新冠疫情影響，監獄會面暫停四周，探監只能通過電話進行，對李在鎔在獄中辦公增加難度。三星集團主要高管將召開緊急會議，就公司運營問題謀求解決方案。

美國｜加州確診總數破300萬 居冠

約翰霍普金斯大學指出，加州新冠肺炎確診總數迄周一止，已逾300萬人大關，為各州最高。疫情爆發後到2020年11月11日，確診數花了292天才達到100萬人，到12月24日達200萬人卻只要44天，然後僅26天就達300萬人，顯示疫情蔓延速度加快。

美國｜魯門特姆擬收購科希倫 邁入最後協商

外媒引述消息報導，光電產品供應商魯門特姆控股公司（Lumentum Holdings）有意以現金與換股方式收購雷射製造商科希倫（Coherent），雙方協商進入最後階段，最快可能於本周宣布消息，合併後可望擴大旗下產品組合。科希倫目前市值約37億美元，魯門特姆約80億美元。

德國｜變種病毒案例爆發 梅克爾將延長封鎖

德國南部巴伐利亞州最南端，與奧地利接壤的滑雪小鎮加米施－帕騰基興（Garmisch-Partenkirchen）近來爆發全新的變異新冠病毒，一所醫院的35名病患遭感染。德國總理梅克爾在周二與各州州長會面時，預定將會同意將原本在1月31日結束的封鎖期限延長到2月15日。