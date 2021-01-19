台積有責?全球車用晶片荒 美媒曝真相

全球車用晶片產能嚴重不足，導致許多汽車大廠面臨停產威脅，可能將影響產業的成長及員工的生計。對此，美媒指出，出現車用晶片荒的主因，是由於汽車廠與主要晶圓代工廠雙方的誤判，才出現嚴重錯位，進而在疫情衝擊後產生供需不平衡的結果，例如台積電在2018年時宣布，關注於28奈米供過於求的問題，而此製程就是車用晶片所需。

美國財經媒體刊出專欄作家崔維迪（Anjani Trivedi）撰文指出，汽車廠方面，幾項誤判包含，雖然汽車需求一直有放緩趨勢，但實際需求仍在高點徘徊；雖然電動車、自駕車等來勢洶洶，但是目前銷售比重仍僅4%；而傳統的燃油車，電子零件佔總成本比重不斷上升，20年來從18%上升到40%，意味著就算車市走弱，對車用晶片的需求一直都存在。

因此，他認為，由於汽車廠誤判了相關晶片的需求，導致這些汽車廠太早擱置對傳統燃油車中，一些必須的傳統晶片的投資。

另一方面，晶圓代工廠等業者專注於追求、投資利潤更高的更先進製程，在車用晶片的需求上也產生了誤判，例如台積電在2018年時宣布，關注於28奈米供過於求的問題，而此製程就是車用晶片所需，而三星電子及SK海力士也在隔年提出類似的關注，導致非最先進製程的產能擱置而嚴重不足。

崔維迪並提到，但事實上，德勤（Deloitte）在2019年4月就曾在一篇報告中指出，汽車電子零組件將是半導體行業中增長最快的板塊。不過，他也說，晶圓代工的研發時程甚長，本來就很難追蹤變化多端的汽車產業，尤其在疫情之下，雙方更容易處於嚴重錯位的狀況。

（中時新聞網 葉明芳）

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