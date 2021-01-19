醫護拒接種疫苗 美新冠病歿數直逼二戰

截至19日，美國新冠死亡人數逼近40萬人，相當於二次世界大戰期間喪命的美國士兵人數。除了疫情壓不住，美國醫護人員拒絕接種新冠疫苗已成為美國疫情的另一個隱憂。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至台灣時間19日中午12時，美國有逾2,407萬人確診新冠肺炎，超過39.89萬人病歿，美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，拜登20日就職當日，全美新冠病歿人數可能就會超過40萬人，相當於二次世界大戰期間死亡的美國士兵人數。

美國總人口約占全球的4%，不過新冠死亡人數卻占全球死亡人數的20%，平均每天約有3,400名美國人喪命。

美國疫情嚴峻，大批醫護人員拒絕接種新冠疫苗恐進一步加重這場危機，美國《國會山莊報》（The Hill）報導，儘管目前沒有具體數據指出究竟美國有多少醫護人員拒絕接種疫苗，不過政府、衛生官員已經警告，拒絕接種疫苗的醫護比例比預期還高。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）15日表示，至今紐約州有將近40%的醫護人員尚未接種新冠疫苗，目前尚不清楚當中多少比例的醫護拒絕接種，不過他表示，依據地方不同，拒絕施打疫苗的醫護比例從12%到29%都有。

另根據美國衛生政策組織「凱撒家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）進行的調查，就算政府免費提供疫苗，高達29%的產房醫護人員仍表示不願接種疫苗。報導也指出，長照中心的醫護人員尤其不願接種疫苗，目前長照中心約有45%醫護人員已經接種新冠疫苗。

美國醫護人員拒絕接種新冠疫苗的原因就和普羅大眾一樣，擔心疫苗引發的副作用，有些人傾向先等等看，看看疫苗的效果如何再決定要不要施打。

目前美國食品暨藥物管理局（FDA）一共批准輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）等2款新冠疫苗，不過2款疫苗都發生民眾接種後出現過敏症狀等嚴重反應。

美國各州將醫護人員列為優先接種疫苗對象，不過醫護拒絕施打疫苗，已經在部分地區造成問題，古莫坦言這種狀況「令人擔憂」，「醫院都在說，同仁紛紛生病，我們人手快不足了。」他說這也是為什麼醫護人員應該優先接種疫苗，「一旦健康的醫護接種疫苗，他們就不會生病，醫院也就能夠正常營運，醫院營運，就能幫助所有人。」

美國衛生保健協會（American Health Care Association）會長巴金生（Mark Parkinson）表示，促使醫護不信任疫苗的主因在於網路上有許多不實資訊流竄，他預期在看到其他人順利接種疫苗後，會有更多醫護願意施打疫苗。

（中時新聞網 吳映璠）