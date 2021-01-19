推新一輪紓困方案 葉倫：政府須大刀闊斧

美國總統當選人拜登提名的財長人選葉倫（Janet Yellen）19日（周二）赴參院金融委員會作證，她表示政府在推出新一輪疫情紓困方案時必須採取「大刀闊斧的行動」。

拜登即將於周三正式走馬上任，上周已提出1.9兆美元振興計畫提案，他強調必須大膽投資才能提振經濟，並將加速疫苗發放以控制疫情。

路透取得前聯準會主席葉倫的國會作證聲明，她在提到紓困方案時會指出，「我相信這帶來的好處遠遠超出成本，尤其是當我們想要幫助那些長久為生計苦撐的人們。」

在葉倫準備的證詞中，她還會表示必須重建美國經濟，「藉此為人們創造更多榮景，確保美國勞工在日益競爭的全球經濟環境握有競爭力。」

葉倫獲得參院確認後，自周三起取代穆努欽成為美國新任財長。

（工商時報 陳怡均）

推新一輪紓困案 美準財長葉倫：政府須大刀闊斧

美國準財政部長葉倫（Janet Yellen）預計明天出席聯邦參議院財政委員會聽證會，她將表示，政府必須「大刀闊斧」推出下一個疫情紓困方案。

路透社報導，美國總統當選人拜登將於20日就職，他上週宣布規模1.9兆美元的刺激方案，表示為了推動經濟與加速疫苗配送以控制疫情，大膽投資是必要的。

前聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫在準備好的參院聽證會開場聲明中說：「無論是總統當選人還是我，都不是在沒有體認到國家債務負擔下提出這項紓困案。但由於現在利率降到歷史低點，最明智的行動就是大刀闊斧推動。」

根據路透社取得的葉倫聲明，她說：「我認為益處會遠大於成本，特別是如果我們在乎要幫助這些已掙扎好長一段時間的民眾。」

拜登推出的紓困振興方案，將投入4150億美元加強因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情與推出疫苗，並挹注約1兆美元直接援助家庭，約4400億美元將支援受疫情影響最大的小型企業與社區。

許多美國人將收到1400美元的現金支持，加上去年12月國會通過的600美元，每人總計可領2000美元。失業救濟保險將從目前的每週300美元提高到400美元，且延長實施到9月。

在葉倫證詞中，她也表示美國經濟一定得重建，「才能為更多人創造更多榮景，並且確保美國勞工能在一個競爭日益激烈的全球經濟中保有競爭力」。

（中央社）