川普26日鬆綁旅行禁令 拜登喊卡

川普才放寬旅行規範，拜登迅即表示，上任後就會取消川普這項放寬令。

據路透社報導，川普總統決定取消對從巴西和歐洲大部分地區抵美的大多數非美國公民，所實施入美禁令。也就是說，從1月26日起，即使不是美國人，但入美前曾去過巴西，歐洲，甚至英國等疫情重災區，也可以進入美國。稍後，白宮也證實這項消息屬實。

其實，早在2020年11月路透社曾報導，在專業抗疫醫療小組力挺下，美國政府就一直在考慮，放寬這些對經濟傷害太大的疫情限制令。不過，消息剛出來的時候，白宮並沒有針對以上報導發表評論。但是，稍後又表示上列屬實。

就在上周，美國政府要求，26日起入境美國時都必須提出檢測陰性或染疫後康復證明，方能進入美國本土。

不過若川普取消此旅行禁令屬實，代表幾乎所有不是美國人的旅客，在入境美國之前14天曾去過巴西，英國，愛爾蘭和歐洲申根簽證等區的26個國家，都可以再到美國。

疫情爆發後，從2020年3月中旬，美國就一直禁止大多數歐洲旅客進入美國。至於對南美巴西的旅行禁令，則是2020年5月開始實施的。

航空業者樂觀其成，因為歐洲，巴西都算的上是黃金航線，日後人流進來，也代表看到金流。

新總統拜登在20日上任後，可以選擇取消川普這項決定。不過，就在前腳川普才放寬旅行規範後，後腳拜登就表示，上任後就會取消川普這項放寬令。看來，航空業者又要空歡喜一場。