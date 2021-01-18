歐股︱各國股市漲多跌少 2類股衝鋒跳漲

儘管受到市場仍持續憂心經濟復甦的前景與加拿大Circle K（OK）超商Alimentation Couche-Tard 公司以162 億歐元（196 億美元）收購法國量販商家樂福（Carrefour）告吹影響，歐股18日早盤走勢一度疲軟，但在奢侈品股以及受歐洲汽車製造商Stellantis股價急升超過7％的帶動之下，跌勢逐步收斂。

歐洲股市18日漲跌互見，除了英股連二日走跌，其餘三大指數均上漲作收。FTSE指數收報6,720點，跌15.06點（或0.22％）。法國CAC指數收報5,617.27點，小漲5.58點（或0.10％）。

德國DAX指數收報13,848.35點，漲60.62點（或0.44％），其中Adidas上漲4.8％。

泛歐指數STOXX在歷經盤中震盪之後，收報408.68，漲0.83點（或0.20％），其中以汽車類股漲1.3％表現最亮眼。

新冠肺炎疫苗仍是歐洲市場持續關注的議題。英國於1/18（一）啟動新一階段COVID-19疫苗接種計畫，以70歲以上長者和及極易感染族群為疫苗優先施打對象。

迎接後梅克爾時代，投資人亦聚焦梅克爾所屬德國第一大黨保守派基督教民主黨（CDU）於1/16（六）基於政策延續性的理由，選出新任黨主席、北萊因–西伐利亞邦邦總理拉謝特（Armin Laschet）。拉謝特有望在今（2021）年9月的全國大選角逐總理寶座，成為梅克爾接班人，或是指派人選出馬，擁有左右德國政局的話語權。

此外，歐洲財報季未來幾周將進入高峰期，根据Refinitiv I/B/E/S預測，分析師認為STOXX 600指數成分股公司第四季獲利将下降26.3%。

個股方面

Stellantis ：法國PSA集團和義大利FCA集團的投資人合併案終於塵埃落定，雙方同意以520億美元規模進行合併，創造全球第四大汽車製造集團，新公司名為Stellantis，並由PSA首席執行長Carlos Tavares擔任集團首席執行長。Stellantis蜜月行情，1/18（一）收盤大漲7.6％。

Carrefour ：在法國政府以糧食安全為由反對下，加拿大Circle K（OK）超商Alimentation Couche-Tard 公司，最終放棄以162億歐元（196 億美元）收購法國量販商家樂福（Carrefour）。Carrefour 1/18（一）股價大跌6.9％。

Richemont、LVMH ：在歐洲券商看好前景之下， 1/18（一）奢侈品股Richemont股價上揚4.08％和LVMH集團則小漲1.15％，成為泛歐指數STOXX漲勢最佳的兩檔股票。

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