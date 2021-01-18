美國準財長葉倫穩匯 力挺美元

美國新政府準財長葉倫（Janet Yellen）美東時間周二將出席參院的任命聽證會，她在聽證會上會拋出第一個「川規拜不隨」的做法，宣告美國將不會追求弱勢美元政策，強調包括美元在內的貨幣匯價應交由市場決定。

受到拜登政府將不採取弱勢美元政策的刺激，美元應聲走高，追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數周一升值0.2％，來到90.91，創1個月新高；美元對英鎊更大漲0.3％，來到1.3538美元。

根據洲際交易所的資料，在爆發新冠肺炎導致經濟衰退，聯準會（Fed）將基準利率降至接近零利率後，美元指數從去年3月以來總計重貶約12％。

身為Fed前主席的葉倫獲拜登提名為財長，參院金融委員會已排定美東時間周二舉行任命聽證會。

《華爾街日報》報導，根據替葉倫準備簡報的官員透露，聽證會上若被問及新政府的美元政策時，葉倫將答覆，「美國不會追求弱勢美元以取得競爭優勢，我們同時也應該反對其他國家採取此類作法。」

葉倫還會表示，「美元與其他貨幣的匯價應交由市場決定，行情會依據經濟表現的不同而進行調整，並且促進全球經濟的調整。」

葉倫同時會強調，「不允許刻意以匯率為手段來取得不公平的貿易優勢。」葉倫的證詞等於將摒棄川普任內追求弱勢美元以取得競爭優勢的匯率政策，重返匯價應交由市場決定不會逕行干預的傳統策略。

川普之前的幾任政府，不管是共和黨還是民主黨執政，白宮與財政部的官員基本上都不會就美元、Fed的政策與美股行情發表評論。

自1995年以來，美國總共才3度進場干預匯市，這3次分別是在1998、2000與2011年。

新加坡銀行分析師沈茂雄（音譯）指出，「葉倫差不多會暗示採取不干預的策略，也就是重返川普之前的傳統作法。」他還表示，「對於葉倫來說，未來美元與金融市場將不會是政策談話的重點，而是聚焦於財政紓困方案的政策落實。」

葉倫於2014年到2018年出任Fed主席，財長任命案料將獲得參院的通過，將是第一批獲得國會認可的拜登內閣閣員。