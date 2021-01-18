防疫措施 東奧開幕式擬限6,000人參加

日本媒體報導，因應組委會採取預防措施、防止2019冠狀病毒疾病蔓延，國際奧會預計只開放6,000名運動員參加東京夏季奧運開幕式，人數僅比原先預計的一半多一些。

讀賣新聞引述不具名消息來源做出報導，指國際奧林匹克委員會（IOC）計劃要縮減開幕儀式的規模，因為運動員在比賽前5天內才能入住可容納1萬8000人的選手村，且在比完賽後的2天內必須離開。

讀賣新聞報導，原先預期會有來自200個國家或地區的約1萬1000名運動員參加東京奧運開幕式。

近期在日本及其他地方的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例激增，讓人對東京奧運的前景產生新的疑慮。原定2020年舉行的東京奧運，已經因為疫情延後1年。任何賽事的取消、規模縮減，都將為IOC帶來沉重的財務負擔，因為其收入仰賴銷售奧運這類重大體育賽事的電視轉播權。

東奧辦不辦 國際奧會副主席：遵從WHO指導

因疫情延期到今年夏天的東京奧運能否如期登場，國際奧會名譽委員日前建議，可尋求聯合國協助判斷；不過國際奧會副主席柯茲說，都是遵從世界衛生組織（WHO）的指導原則。

國際奧林匹克委員會（IOC）前副主席、現任名譽委員戈斯帕（Kevan Gosper），17日在家鄉澳洲的電視節目上說，「由於疫情全球大流行，已經超過體育的問題、超過與國家利益相關的問題」；東奧是否舉辦，可能要去聯合國尋求仲裁。

日本TBS電視台報導，對此柯茲（John Coates）受訪時表示，IOC與日本政府自從武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發生以來，都是遵從WHO的指導原則。

報導指出，柯茲的發言顯示，戈斯帕的說法並非IOC的官方看法。

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