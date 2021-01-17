美元指數回升 專家仍看空前景

美元指數上周五創逾一個月新高，因為數據顯示新冠肺炎疫情繼續打擊美國經濟，刺激投資人對美元的避險需求。但專家認為拜登的1.9兆美元紓困案將給美元造成貶值壓力。

衡量美元兌歐元、英鎊、日圓、澳元、瑞士法郎和加拿大元等六大貨幣匯率表現的美元指數，上周五上升0.56％收90.773點，創12月11日來新高。上周累計上漲0.8％，為過去十一周來表現最好一周。

美國商務部上周五公布12月零售銷售連續三個月下跌，加上失業人數增加等問題，進一步顯示去年底經濟失去增長動能。

外匯及國際支付服務商外匯交易員佩瑞茲（Juan Perez）說，大家樂觀疫苗有助經濟回復正常，但現實中的接種速度極緩慢，使疫情衝擊經濟活動的壓力愈來愈大。

從中國大陸到歐洲等疫情近期變嚴重，抑制市場風險胃納並增加避險需求，刺激美元指數從接近三年低點回升。但專家仍然看空美元前景。三菱日聯銀行外匯策略師漢爾班尼（Derek Halpenny）認為美元短多長空。

尤其拜登提出1.9兆美元紓困案後，外界認為只會令美元供應更氾濫。即使龐大紓困案有助美國經濟中長期表現優於其他國家，從而有利美元升值，但供應氾濫問題短期內會令美元轉弱，或限制其升值幅度。

Waverton投資管理投資長迪寧（William Dinning）說，匯市跟其他市場沒有分別，一旦供應增加，價格就變便宜。只要市場有大量美元供應，其走勢就會往下。

RBC資本市場資料顯示投資人壓倒性地持續放空美元。弱勢美元推升新興市場貨幣，使投資人買進以新興貨幣計價資產。

瑞銀全球財富管理投資長哈菲利（Mark Haefele）不斷為客戶加碼俄羅斯盧布與印度盧比等高殖利率新興貨幣。

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