白宮美女發言人也不幹了?傳提前打包走人

正值多位川普內閣成員不滿川粉闖國會而主動請辭之際，一向捍衛總統川普的白宮新聞發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）也在並未提前向外界告知下，已於15日打包離開白宮，不過她並未辭去新聞秘書一職，將在位於佛州坦帕市繼續工作，而上周在國會動亂過後的記者會成為她以發言人身分，最後一次公開亮相。

據《每日郵報》指出，即使麥肯內尼已離開白宮，外傳她仍可在坦帕市持續領薪工作，直至20日拜登政府正式宣示就職後結束。不過在上周的記者會上，她並未向媒體告別演說，也未宣稱她將提前離開白宮，而是15日在個人推特上證實她的離去。

麥肯內尼在7日的白宮記者會上，曾表示整個白宮都一致譴責暴力，但也捍衛和平示威者的立場，稱他們來到華府只是要表達大選結果的不滿。不過當時記者會上發表2分鐘的聲明後即離開，並未接受媒體發言提問。這也是她最後一次在白宮主持記者會。隨著麥肯內尼的離去，白宮新聞團隊多數成員也將在18日提前離開。

麥肯內尼是川普政府任內第4位白宮發言人，自2020年4月起開始擔任第31屆白宮新聞秘書。有別於她的前任葛里向（Stephanie Grisham），她經常舉行新聞記者會，並成為捍衛川普立場的主要人物之一，包括多次替川普「選舉遭竊」等說法發言。

（中時新聞網 馮英志）