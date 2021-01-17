挺川動亂噴發？FBI：50州議會大廈危險了

在美國國會大廈遭總統川普支持者闖入動亂的後10日，美聯邦調查局警告，自周末起至總統當選人拜登就職前，全美50州的議會大廈恐出現挺川武裝示威，而如密西根州、維吉尼亞州、威斯康辛州、賓州以及華盛頓已動用國民兵，加強防衛議會。

據路透社報導，自6日震驚全球的川粉暴動國會後，全美各地已加強維安。包括美國眾議院情報常設委員會主席謝安達（Adam Schiff）、眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）、眾院監督委員會主席馬洛尼（Carolyn Maloney）以及眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）等民主黨在眾議院內多個國會委員會領袖，16日表示正全面檢視此國會暴動事件，並向FBI與其他情報機構與安全機構指示，要求找出其他可能的威脅，其中也包括了外國勢力參與其中。

報導指出，雖然16日仍出現零星抗議，但多州州議會大廈仍維持平靜；不過自從反政府運動「布加洛」（Boogaloo）揚言要在全美50州示威，讓執法官員也早為此做好訓練準備，嚴陣以待，例如密西根州州議會大廈已備好圍籬，派駐部隊強化維安，且議會也依據可據信的威脅情報，已取消下周所有議程。

另外，由國土安全部、聯邦調查局以及國家反恐中心合力出版的「聯合情報公告」（The Joint Intelligence Bulletin）也警告，「對於大選結果的虛假陳述，將成為極端團體動亂的催化劑」。

而美國有線電視新聞網（CNN）也指出，華府市中心的執法人員15日傍晚發現一名持有上膛手槍和逾500發子彈的男子，準備持假總統就職典禮證件，企圖潛入就職典禮會場，所幸他仍在警方檢查站時被捕。

（中時新聞網 馮英志）

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