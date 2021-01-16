疫情影響 越南摩托車銷量減

越南摩托車製造商協會（VAMM）統計，2020年越南摩托車銷售量為271萬輛、下滑16.6％。業界人士分析，這是受到新冠肺炎疫情的影響。

越南快訊（VnExpress）報導，越南摩托車產業主要由五大公司所囊括，包括本田（Honda）、比雅久（Piaggio）、鈴木（Suzuki）、三陽（SYM）、山葉（Yamaha）。

業界人士表示，銷售量下滑2位數是因為疫情影響民眾收入。

越南摩托車製造商協會的報告沒有列出個別公司銷售量，但本田說該公司占了其中將近八成。

這分報告並未列入VinFast、光陽（KYMCO）、BMW Motorrad、杜卡迪（Ducati）、川崎（Kawasaki）及其他品牌。

越南統計總局2020年12月27日公布越南2020年經濟成長率為2.91％。外媒指出，越南2020年的經濟成長放緩至30年以來最慢。至於2021年經濟成長率，越南政府則宣稱要達6.5％。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿，越南共有1,536例確診病例，其中35人染疫死亡。越南迄今已超過一個月未有本土病例。

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