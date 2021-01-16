拜登就職前夕 美日海上聯合軍演

美國總統當選人拜登將於20日就職，根據美軍印太司令部發布的新聞稿，美國海軍航空母艦羅斯福號率領的打擊群，今（16）日與日本海上自衛隊舉行聯合軍演。

這次海上演習專注於提升戰備狀況與卓越戰技，美軍方面參演的艦艇包括航艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt, CVN 71）、飛彈巡洋艦碉堡山號（USS Bunker Hill, CG52）和勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）。

日軍則出動了飛彈驅逐艦金剛號（JS Kongo DDG 173）及驅逐艦朝日號（JS Asahi DD 119）。

以羅斯福號為首的第九航空母艦打擊群指揮官韋瑞西莫（Douglas Verissimo）少將表示：「第九航艦打擊群很高興能有機會與我們日本海上自衛隊的夥伴合作，加強我們的戰技純熟度與作業互通能力。」

這是2021年美日首度聯合軍演，讓兩國有機會操練高端戰鬥，來持續增強雙方戰力。

金剛號艦長藤崎勝則說：「我要向日以繼夜加強我們兩國關係的朋友們表達感謝之意，我深信，我們的關係是捍衛印度-太平洋地區和平及繁榮的持久支柱。」

這項雙邊演習有助於美國海軍與日本海上自衛隊執行發展區域戰力的任務，這種戰力能提供多層次防衛選項，以維護每一國家及其盟邦與夥伴國的利益。

參與演習的部隊演練多項戰力，從海上維安作業到比較複雜的防空演習，展現出兩國聯合部隊先天具有的彈性。

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