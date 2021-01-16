3大神秘力量 被川普搞趴的美元滿血復活

川普即將離開白宮，他任內把美元搞得軟趴趴！去年跌跌不休的美元指數周五（15日）大幅上漲，站上90.79，創下一個月新高。

美元突然活了過來，背後有三大驅動因素，投資者押注美國將加碼財政刺激，助漲美債殖利率升高，帶動美元跟著翻身；而新一輪刺激方案可能會令聯準會減少貨幣政策支持；美元空頭部位爆倉而反彈。華爾街投行認為，美元短期可能上漲，但長期仍舊傾向看跌。

美國財經媒體報導，美國政府砸了數兆美元後，將再推出更多財政刺激，拉抬經濟成長。投資人把資金押注看好美國復甦的資產，由於投資需要美元，因此帶動市場美元升值。

摩根士丹利最新報告指出，在美國財政刺激措施出爐可能性上升和看跌美元情緒過多的情況下，放棄對美元近期貶值的預期，看法轉為中性，並認為美債殖利率和美元都處於觸底反彈的過程。

加拿大豐業銀行表示，考慮到殖利率上升，美元空頭部位爆倉和季節性影響，美元反彈可能在短期內進一步擴大。

匯豐銀行則認為，1月20日拜登新政府上任後，市場情緒會變得務實，因此光靠債市走勢很難推動美元指數持續回升，聯準會對貨幣政策前景的態度，才是美元走向的關鍵。

華爾街投行對美元後市看法分歧，但美國財經媒體卻強調，美元低迷不會持續太久，殖利率大幅上揚和美股強勁表現，將吸引投資人回鍋擁抱美國資產，意味著美元今年可望持續反彈，出現兩端上揚的微笑曲線。

（ 中時新聞網 吳美觀）