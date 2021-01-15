拜登發大紅包 推1.9兆美元紓困案

美國總統當選人拜登14日公布最新紓困法案細節，這項名為「美國救援計畫」（American Rescue Plan）的振興規模高達1.9兆美元，旨在支持美國家庭與企業度過這場新冠疫情危機。

即將於20日宣誓就職的拜登周四公布最新紓困案細節，其中涵蓋外界熟悉的振興與補助措施，但規模擴大、實施期限延長。

拜登主張向美國多數民眾發放1,400美元現金支票（連同先前通過的600美元，合計為2,000美元）、聯邦失業補助每周提高至400美元、期限延長至9月底，聯邦最低薪資每小時升至15美元，同時提供500億美元用於新冠病毒檢測，200億美元推動疫苗接種等。

拜登執政團隊高層表示，拜登執政初期將推動兩大支出計畫，周四公布的紓困案僅是其一。第二項紓困法案預計於2月推出，旨在實現拜登長期目標，包括創造就業機會、改善基礎設施、對抗氣候變遷與推動種族平等。

拜登團隊亦證實，到目前為止，拜登依然支持減免1萬美元學貸的措施。

拜登承認，新紓困法案計畫野心與成本過大，但大膽投資終能為國家帶來好處。拜登表示：「這場（疫情）危機令人類受苦，我們不能浪費時間，必須立刻行動。」

民主黨參眾兩院領袖發表聲明，力挺法案到底。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與即將成為參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）聯合聲明：「新紓困計畫的方向正確，兩院民主黨議員將與總統合作推動紓困案。」

拜登團隊表示，拜登近幾周以來持續和國會同仁溝通，希望提出共和黨也能同意的紓困計畫，他們有信心此案能獲得兩黨支持。

由於民主黨在參眾兩院掌握多數優勢，拜登打算上任後立即推動大型紓困案，藉此對抗疫情並振興經濟做為政績。

但共和黨持續抗拒規模數兆美元的紓困計畫，加上民主黨在參院席次勉強過半，大型紓困案能否輕易過關仍有變數。