投資人押寶英股 卡位補漲行情

英國跟歐盟去年底達成貿易協定，外界認為曾因脫歐陰霾而不被看好的英國股市，即使去年12月初以來漲勢超出歐美股市，但在地緣政治不明朗因素消除和補漲行情帶動下，英股今年表現可能繼續優於全球股市。

英國是目前新冠肺炎疫情最嚴重國家之一，但全球股市從12月初大漲以來，英股也樂在其中。

美股元月初創新高，但按美元計算，英國富時100指數從12月初到元月14日收6,801點止累漲8.55％，表現超越標準普爾500指數、MSCI世界指數與泛歐指數系列，但仍低於2016年6月23日公投脫歐時水準。

根據FactSet資料，富時100目前本益比約15％，泛歐指數系列分別逾18倍和標普500約23倍。

Waverton投資管理投資長迪寧（William Dinning）看好英歐簽貿易協定，有助縮小英股與歐美股市的本益比差距，但最重要還是看企業表現。

目前英國資產在Waverton投資組合中所占比率11％，遠高於其平常約4％。

外界認為，經過各國政府與央行推出大規模振興措施與不斷買債救市後，只要疫苗讓全球經濟復甦，通膨壓力會促使各國央行升息，英國包括銀行與礦業等受低利與疫情等因素打擊的價值型股票將受惠而大漲。

諮詢機構Pantheon Macroeconomics首席英國經濟師托比斯（Samuel Tombs）認為只要「通貨再膨脹交易」（reflation trade）凝聚足夠動能，英股今年表現將優於全球股市。

Toscafund資產管理經濟師沙沃瑞（Savvas Savouri）指出英國已走出政治不明朗的泥沼，而歐美仍深陷其中，因此認為在投資人持續買進英國資產下，目前被低估的英鎊將強勁升值。

他預測英鎊兌歐元匯率將升值至1.3歐元。英鎊兌歐元匯率1月15日盤中貶值0.1％，報1.1249歐元。