WhatsApp掀出走潮 Signal下載量暴增

訊息應用程式WhatsApp日前告知用戶將與母公司臉書分享部分個資後，引發用戶投入Signal和Telegram等對手軟體懷抱，Signal的下載次數較前一周暴增4,200％。

WhatsApp在1月6日發布通知，用戶必須在2月8日前同意讓臉書和其子公司蒐集WhatsApp的用戶數據，包括手機號碼和位置等，不然就無法繼續使用WhatsApp。消息發布後引發用戶流向Signal和Telegram等軟體。

WhatsApp稍後浧清，只有歐盟和英國以外的用戶受新政策影響，並表示該項改變「不影響用戶與朋友或家人的私訊」，但仍止不住用戶出走潮。

根據應用程式分析機構Sensor Tower數據顯示，在WhatsApp發布通知後，對手加密訊息服務Signal的用戶數急速攀升。在1月6日至10日間，全球約有750萬名使用者透過應用程式商店App Store與Google Play下載Signal，約較前一周暴增4,200％。

另據分析公司App Annie數據，Signal是美國App Store與Google Play的下載次數冠軍。

Signal亦得到名人背書，包括特斯拉創辦人兼執行長穆斯克（Elon Musk），與美國國安局前僱員史諾登（Edward Snowden）。

除了Signal外，用戶亦湧向Telegram，該軟體在1月6日至10日增加900萬名新用戶，較前周大增91％，目前是谷歌和蘋果應用程式商店的下載次數亞軍。

Signal與Telegram的新用戶絕大多數來自印度，Signal新增230萬名印度使用者，占整體新用戶逾三成，Telegram的印度用戶新增150萬人，占整體比重為16％。

雖然Signal爆棚，但同時身為Signal與WhatsApp的共同創辦人艾克頓（Brian Acton）表示，Signal無法取代WhatsApp，用戶會把兩項服務用作不同用途。