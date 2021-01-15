人口將超陸 日媒曝印度複製中國崛起關鍵

聯合國《世界人口展望》指出，2024年印度將超越中國大陸，成人口最大國，屆時能否複製中國經濟崛起之路？日本媒體指出，印度在與大陸對立背景下，未加入RCEP(區域全面經濟夥伴協定)，設定提振本土產業的自主道路，但若產業無法發展，特別是無法解決龐大勞動人口就業問題，只會變成貧困大國。

印度在疫情、經濟方面都遭遇了如噩夢般的1年，繼盟友美國之後成為全球第2個確診病例破千萬國家，經濟也陷衰退，國際組織或機構預估衰退幅度是9~11%，該國中央銀行較樂觀，預測是衰退7.5%。日媒指出，更糟的情況是，不知何時能復甦。

總理莫迪(Narendra Modi)基於人口成長、中產階層將隨之崛起的假設，認定印度內需會進一步擴大，因此想由本地企業以內需為主，累積足夠產品研發能力和價格競爭力後，再向海外出口，而同樣人口眾多的非洲可以做為RCEP的出口替代地。

先不論非洲的購買力以及與中國的深厚關係，以印度內需市場來支撐本國製造業的前提是經濟持續高成長。2014至17年印度實現了每年7%至8%高成長，但事實上在去年第2季駭人聽聞的經濟萎縮23.9%之前，從2017年第4季開始印度已經連10季增速下滑。

日媒認為，若無法持續高成長，成為人口第一大國只會反過來拖累印度經濟。據民間統計數據，去年12月印度失業率達9%，個人消費也陷入停滯。世界銀行之前就指出，2025年前印度15歲以上勞動人口會以每個月130萬人左右速度增加，而每年至少要新增800萬個工作崗位才能讓就業形勢趨於穩定，如果無法達成條件，印度可能困於「無就業的低成長」。

2019年印度人均GDP(國內生產總值)約2000美元，不到全世界中產階級逾5500美元標準4成。有印度媒體稱，不參與RCEP，要強化本土產業第1步就是吸引外資，但印度在土地、勞動法規上有著錯綜複雜的限制，特別是各邦與聯邦法令可能還有矛盾之處，而金融體制紊亂、民族主義市場特性，以及缺乏完備的基礎建設等，都是硬傷。日媒認為，改善經營環境恐怕會是優先課題。

（中時新聞網 王毓健）