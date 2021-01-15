豐田違反美空氣清淨法 乖乖認罰1.8億美元

日本豐田汽車同意支付一筆高達1.8億美元罰金，因美國政府指控，日本豐田汽車遲未繳交報告書長達近十年之久，與未對造成空污的車輛進行修理補強。

豐田汽車在法庭上同意，迅速調查車輛排氣相關缺失，並會即時知會美國環保署(Environmental Protection Agency)。

美國環保署聲明表示，豐田不當行為可能是故意拖延，或避免召回相關排氣瑕疵車輛。聲明並提及，這家日本最大汽車製造商，從2005年到2015年之間，出售空污瑕疵車不僅有所獲利，並造成空氣嚴重汙染。

根據這項空氣清淨法(Clean Air Act)，豐田汽車遭美國政府指控，延遲遞交78份排放缺失相關報告，其中有些甚至還拖了長達8年之久。此聲明補充，多達數百萬輛汽車牽涉其中。

據悉，美國環保署14日提出訴訟當日，豐田汽車馬上同意支付罰鍰金。

豐田汽車則表反駁，公司在發現遲交報告的問題後，五年前就已向美國環保署報告此事。而在發現此問題的幾個月內，豐田也補齊遲交資料，並使用合乎規定的方式處理。

豐田汽車補充，報告遲交與自己車輛排放造成空污，兩造關係是微乎其微。同時，也與美國環保署宣稱的嚴重污染，根本是大相逕庭。不過，豐田還是按計畫，通知這些車主回廠修理排氣相關問題。

環保署規定，新車款若有25個以上相同汙染缺失案例時，生產車商必須上報。但是，美國司法部指稱，豐田汽車只選擇性地，在環保法不這麼嚴厲的加州回報。

豐田是近年來第三家，因違反美國空氣清淨法受罰車商。先前福斯汽車(Volkswagen)為規避美國嚴格檢驗，竟將旗下柴油車款動過手腳，福斯此舉也遭到外界所詬病。

2019年，飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）同意美國環保署裁決，並達成和解。但飛雅特克萊斯勒堅稱，沒有故意隱匿排放測試，同時也不承認有任何不法行為。 （時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 ）

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