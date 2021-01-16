川普2024能否重出江湖？用4個Q&A看懂

美國總統川普再創「紀錄」，成為該國史上首名2度遭到彈劾的總統。本月6日，美國國會遭川普支持者闖入，爆發嚴重衝突，導致5人死亡；為此，聯邦眾議院以煽動叛亂為名，對川普提出彈劾，並於昨（13）日以232票對197票，通過表決。

在投票前的辯論過程中，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）直言，「他（川普）必須下台，對我們所愛的國家來說，他是清楚且既存的危險。」民主黨眾議員卡斯楚（Julian Castro）也表示，川普是史上最危險的（白宮）橢圓形辦公室主人。

雖然川普即將卸任，但就算他卸下總統職務，成為「前總統」，依然可被彈劾。對於曾暗示將於2024「重出江湖」、再度角逐總統大位的川普及其支持者而言，本次彈劾是否會阻斷川普再戰2024之路？肯定是他們最好奇的問題。

一、眾議院通過彈劾案 代表川普已被「定罪」？

答案是否定的，眾議院通過表決後，須將彈劾案送交參議院，由100名參議員進行投票，獲得其中3分之2贊成（67人），才能對其「定罪」。

值得注意的是，所謂「定罪」，是決定總統該不該被撤職，而非刑法定義的「犯罪」。

喬治亞州決選結束後（民主黨2席全拿），共和、民主兩黨在參議院的席次，各占50席，勢均力敵，要讓3分之2的參議員同意此彈劾案（等於要17名共和黨參議員倒戈），並不容易。

二、若參議院通過彈劾案 川普就無法再戰2024？

假如該彈劾案，獲得3分之2參議員同意，使川普被「定罪」，不代表他不能再戰2024。

若要讓川普失去擔任公職的權利，參議員們可再度進行表決，而這次，只要「簡單多數」（simple majority），也就是半數同意，就可剝奪川普這項權利。

三、美國史上有哪些總統 曾面臨彈劾危機？

除了川普之外，包括1868年的約翰遜（Andrew Johnson）、1998年的柯林頓（Bill Clinton），以及1974年的尼克森（Richard Nixon），都曾面臨彈劾危機。

上述3人當中，因「水門案」遭到調查的尼克森，在眾議院表決彈劾案前，就宣布辭去總統職務，這讓他成了美國史上，第1個在眾院執行彈劾案表決前，就下台一鞠躬的總統。

作為美國史上「首名被彈劾總統」的約翰遜，以及因性醜聞案遭到彈劾的柯林頓，皆因參議院表決結果，未達3分之2絕對多數，逃過被「定罪」的命運；至於先前曾遭眾議院控告濫權、妨礙國會調查的川普，則在去年2月的參議院表決中，受益於共和黨席次優勢，使其獲判無罪。

四、川普能夠特赦自己嗎？

由於歷史上從未出現美國總統「特赦自己」的情形，因此，外媒也無法斷言，川普有無可能這麼做，BBC報導甚至直接寫道，「我們不曉得」（we do not know）。

部分法律專家認為，總統無權特赦自己，他們引述前總統尼克森辭職前，美國司法部發表的文件，稱基於「沒人能裁決自身所涉案件」的基本原則，尼克森無法自我特赦；但，也有專家主張，美國憲法中並未載明，總統沒有自我特赦的權力。

（林信男）

文章來源：今周刊

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