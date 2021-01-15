圍阻病毒 廣島大篩檢 英禁南美洲旅客入境

阻止病毒蔓延 廣島將罕見篩檢80萬人

日本廣島市疫情延燒，廣島縣政府為阻止疫情擴散，將以廣島市民等為主要對象，實施大規模病毒採檢，整個廣島縣最多將篩檢約80萬人，規模在日本來說實屬罕見。

日本放送協會（NHK）報導，廣島市目前每10萬人口新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例數，已超過感染狀況最嚴重的第4階段指標，日本政府正進行最後協調，將給予廣島市和「緊急事態宣言」對象地區相同的財政協助。

為了封鎖疫情，廣島縣政府將讓無症狀的民眾也接受採檢，在廣島市實施大規模篩檢。對象除了當地居民約60萬人，還有在當地工作的約20萬人，總計將有約80 萬人受檢，費用將由官方負擔。廣島縣希望盡快實施大規模篩檢，正在研究具體檢測方式。

這種大規模篩檢在日本來說相當罕見，廣島縣知事湯崎英彥昨天在記者會上說，雖然是否接受篩檢是個人意願，並非強制，但為了防止疫情擴散，還是希望大家能配合積極受檢。

專精公共衛生學的日本國際醫療福祉大學教授和田耕治說，雖然應該以有症狀患者為優先篩檢對象，但如果要擴大到讓無症狀民眾受檢，必須要有向民眾仔細說明及確保陽性患者病床或療養地點等配套措施。

產經新聞報導，負責日本防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔14日說，「緊急事態宣言」不會擴及日本全境，但面對疫情擴大的廣島市，將視為比照「緊急事態宣言」採取措施的地區。

阻巴西變種病毒 英國禁南美洲葡萄牙旅客入境

英國政府今天表示，由於擔心在巴西出現的新變種冠狀病毒入境，將自格林威治時間15日清晨4時起，禁止來自南美洲、巴拿馬、葡萄牙及非洲維德角共和國的旅客入境。

英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）推文指出：「在證據顯示巴西出現新變種病毒之後，我已做此緊急決定。」

他補充說：「這項措施不適用於英國人和愛爾蘭公民，以及具有居留權的第3國公民。」不過，夏普斯說，這些人從上述地區返回英國後，須與家人在家自我隔離10天。

運輸部表示，從特定國家直飛英格蘭的班機也在禁止之列，這將影響來自阿根廷、巴西、維德角（Cape Verde）與葡萄牙的航空服務。貨運與無旅客班機，則不在這項禁令之內。

自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，已發現許多變種病毒株，包括一種更具傳染力的變種病毒株，已導致英國近月病例激增。

另一種名為E484K的突變，最初在南非檢測到，接著在巴西與日本的變種病毒中也出現，研究人員對於這種變異給免疫系統帶來的可能影響，萌生更慎重的警覺。

英國政府在這場公衛危機期間採取的邊境政策一直飽受批評。去年病例激增時，英國起初仍允許國際旅客出入境。