中澳角力犧牲品 73艘澳煤炭船清關等半年

中澳關係持續緊張，大陸全面喊卡進口澳洲煤炭，因此，大批未能趕及清關的煤炭船，被迫滯留在大陸沿海。澳媒指出，北京當局已向73艘船澳洲煤炭的貨主明確表示，不能在大陸卸貨，而這決定，也加劇了近1,500名水手的人道主義危機，因為大部分人自去年6月起已被困在海上，且一直被禁止上岸至今。

《澳洲人報》報導，73艘船運載澳洲煤炭的貨船滯留海上，部分至今更受阻長達6個月。該批煤炭船上裝載的澳洲煤炭大多是冶金原料，用於製鋼，而發電所需的動力煤佔三分之一。由於大陸的新命令對澳洲第三大出口行業造成巨大打擊，該行業曾希望隨著大陸重新設定其非正式進口配額，能取消煤炭禁令。

然而，消息人士表示，對澳洲煤炭的禁令預計將持續到3月以後，甚至有人預期會實施一整年，儘管大陸正遭遇寒冬，並支付了高價以確保來自國內外生產商的煤炭供應。

同時，大陸正轉向澳洲的競爭對手，加快安排來自俄羅斯、加拿大的煤炭清關，所有船隻都保證在7至10天內卸貨。一名船員表示，隨著貨物價值的下降，澳洲煤炭船上包括來自印度、菲律賓的數百名船員愈來愈絕望，他形容「我們處於黑暗中」。

對此，澳洲聯邦貿易和外交部（DFAT) 一名官員表示，坎培拉當局已就澳洲煤炭的清關延誤、船員福利等問題向北京作出多次交涉。他說，當前的僵局涉及私人商業安排，我們敦促各方儘快達成解決方案，以滿足大陸買家和消費者的需求，並確保這些船上船員的健康。

此外，反對黨貿易發言人Madeleine King則抨擊，在政府主導下，澳洲對大陸關係迅速惡化，卻未能實現出口市場多元化。他認為，新任貿易部長Dan Tehan應就貿易危機與他的北京對應方努力接洽，因為這場危機正威脅著成千上萬個澳洲就業機會，以及數十億澳元的出口收入。

（中時新聞網 葉明芳）