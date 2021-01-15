印尼6.2地震至少7死 數千民眾逃離家園

印尼國家災害應變總署表示，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）今天發生規模6.2地震，造成至少7人罹難、600多人受傷，也造成許多建築物受損，驚恐的居民紛紛逃往較安全地區避難。

路透社報導，這場地震震央位於馬杰內（Majene）東北方6公里，震源深度10公里。

國家災害應變總署的初步資訊顯示，馬杰內有4人喪命、637人受傷，鄰近省分馬武柔（Mamuju）另有3人罹難、24人受傷。

國家災害應變總署指出，地震於當地時間15日凌晨1時過後來襲，造成至少60戶民宅受損，數千人逃離家園避難。

地震發生當下，大地強烈搖晃約7秒鐘，不過並未觸發海嘯警報。

社群媒體影片顯示居民紛紛騎乘機車逃至較高處，還有一名孩童受困瓦礫堆中，其他人試圖徒手移除碎石瓦礫。

印尼搜救機構證實至少有一棟飯店倒塌。

馬武柔一名當地記者向路透社表示，一些建築物嚴重毀損，包括2間旅館、省長辦公室和一間購物中心。

這名記者表示，由於橋樑受損，至少有一條通往馬武柔的道路中斷。

同一地區昨天曾發生規模5.9地震，造成幾棟房屋受損。

印尼國家災害應變總署指出，過去24小時發生一連串地震，引發至少3起山崩，並導致電力供應中斷。