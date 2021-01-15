美股定心丸 鮑爾：寬鬆政策不宜過早退出

Fed（Federal Reserve Board，聯邦準備委員會）為挽救因疫情受創經濟，祭出大舉購債、無限QE（量化寬鬆）策略，被認為是美國股市自去年3月重挫後強勢反彈、屢創新高主要動力。現在投資人或許能繼續放心追高，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）周四（14日）稱，寬鬆政策不宜過早退場，還承諾若真要縮減資產負債表，一定會留充足時間通知。

鮑爾在1場線上討論會說：「美國經濟現在仍遠未達成我們的目標。7年前投資人聽到Fed縮表後，震驚反映成金融市場動盪、公債殖利率衝高。我們知道必須非常小心溝通資產購買計畫，目前不是談論退出的時候。我認為這是上次金融危機帶來的教訓，必須小心不要過早退出。在Fed積極考慮開始減少購買資產前，我們會留很多時間明確地與大眾溝通。」

疫情爆發後，Fed推出系列緊急融資機制和薪資保護計畫，照鮑爾形容，其中很多措施「已經越過紅線」。維持基準利率再0%至0.25%區間、堅持每月至少1200億美元購債力度，成功將失業率由去年4月糟糕的14.7%降至年底的6.7%。

鮑爾指出，雖然還有數以百萬計美國人仍艱難度日，但Fed這些作法可能縮短全面復甦所需時間，但在疫情得到控制前，美國經濟不會全面復甦。他還認為升息言之過早：「如果通貨膨脹以令人不舒服的方式上升，我們有工具，也將會使用，這無庸置疑，當升息時機來臨，我們肯定會這麼做。順帶一提，這個時機點不會很快出現。」

美國經濟復甦似乎強於預期，之前已經至少有4名Fed區域官員提及這種趨勢可能使Fed提早至今年討論縮減購債，升息時間也會由去年下半年多數Fed成員認為的2023年大幅提上議程。

因此，鮑爾表態似乎是為了避免再次出現「削減恐慌」（Taper Tantrum）。在其談話被披露後，美國股市3大指數大致維持平盤，收跌0.12%至0.38%，美元指數一度低至90.145，但至台灣時間今天上午9時25分，微幅回升至90.240。

（中時新聞網 王毓健）