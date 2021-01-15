川普遭彈劾不意外 卻讓拜登擔憂一件大事

在民主黨佔人數優勢以及10位共和黨議員倒戈之下，眾議院壓倒性通過對美國總統川普的彈劾案，下一步將交由參議院審理彈劾案。對此，民主黨總統當選人拜登向參議院喊話，在處理彈劾案的同時，也必須同時審議如拜登政府內閣人事案與新冠疫情相關施政計畫。外媒認為，正當拜登就任實施新政時，輿論可能仍會聚焦在川普彈劾案上。

Today, in a bipartisan vote, the House voted to impeach and hold President Trump accountable. Now, the process continues to the Senate—and I hope they’ll deal with their Constitutional responsibilities on impeachment while also working on the other urgent business of this nation. — Joe Biden (@JoeBiden) January 14, 2021

據美國有線電視新聞網報導，拜登在推特上表示：「在遵守憲法且有良心的兩黨議員投票下，眾議院通過對川普的彈劾，向總統川普究責；如今，彈劾程序將在參議院繼續，我希望他們在履行他們對彈劾案的憲法責任時，同時也能審議我國其他緊急事務。」

拜登表示，報導指出，拜登希望在下周正式就職後，立即著手經濟計畫與公共衛生等重大施政，並希望參議院在接手川普彈劾案的同時也要審理拜登政府的政策。拜登說，美國依舊受致命病毒重創，美國經濟急需修復，「我希望參議院領袖能找到方法，在處理他們的憲法職責時，也要審理我們國家的緊急事務」。

報導指出，這也是拜登首次對彈劾案發表意見。拜登先前已表明，對於要彈劾川普並不會特別感到興奮，在彈劾案投票時仍保持沉默。一名幕僚向CNN表示，拜登原本要在13日晚間對川普彈劾案發表談話，基於行程緊迫，以及拜登團隊另有優先事務才取消。

另外，參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）已表明不會召開緊急會議，也就是最早開彈劾案審理會議的時間也要等至19日，意味著，參議院審理彈劾案很可能在川普正式卸任後，下一屆政府與國會上台後才會舉行。不過英國廣播公司（BBC）報導指出，正當拜登政府準備推出重大新政之際，輿論反而仍聚焦川普彈劾案上。

（中時新聞網 馮英志）