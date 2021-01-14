歐股︱疫苗利多、期待美紓困案 各國股漲
歐洲投資人樂觀期待美國總統當選人拜登公布新一輪紓困方案，加上新冠疫苗再傳利多消息，推升周四（14日）歐洲股市收高，旅遊及休閒類股領頭攀升1.9％。
新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine）周三公布早期試驗數據顯示，嬌生（Johnson & Johnson）所研發的新冠疫苗安全無虞，在年輕和年長志願者身上都能產生免疫反應，且由於其只須施打一劑，副作用也較小，因此備受外界期待。
然而該企業新冠疫苗目前生產進度大幅落後，嬌生原先承諾在今年（2021年）2月底前生產1,200萬劑新冠疫苗，到6月底之前產量則將提高到1億劑，不過外媒披露，嬌生日前告知美國政府疫苗生產進度出現約2個月的耽擱，必須等到四月才能恢復正常。
數據方面，根據德國聯邦統計署（Destatis）周四公布的初步數據顯示，在新冠肺炎疫情衝擊之下，2020年德國經濟萎縮5％，略優於經濟學家預估的萎縮5.1%。
個股方面，加拿大連鎖超商巨擘Alimentation Couche-Tard提議收購家樂福一事遭到法國財政部長勒梅爾（Le Maire）反對後，家樂福的股票周四下挫2.51％。
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