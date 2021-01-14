歐股︱疫苗利多、期待美紓困案 各國股漲

歐洲投資人樂觀期待美國總統當選人拜登公布新一輪紓困方案，加上新冠疫苗再傳利多消息，推升周四（14日）歐洲股市收高，旅遊及休閒類股領頭攀升1.9％。

新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine）周三公布早期試驗數據顯示，嬌生（Johnson & Johnson）所研發的新冠疫苗安全無虞，在年輕和年長志願者身上都能產生免疫反應，且由於其只須施打一劑，副作用也較小，因此備受外界期待。