美股︱拜登推1.9兆紓困案 台積ADR開飆

市場憧憬拜登推出大規模經濟刺激方案，周四（14日）華爾街股市開高，抵銷勞動市場疲弱數據的利空，道瓊工業指數及那斯達克指數皆寫下盤中新高，不過尾段紅翻黑，三大指數收盤小幅下跌。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）於美國時間周四晚間公佈最新紓困計畫，本次計畫規模高達1.9兆美元，其中包含1,400美元的現金支票，加上先前已發放的600美元支票，總發放金額為2,000美元；並且將每周400美元的額外失業補助金延長至9月底。另外也包含用於支持州與地方政府的3,500億美元預算，在新冠篩檢以及疫苗施打作業則分別有500億美元與200億美元預算。

美國勞工部周四公布最新數據顯示，截至 1 月 9 日當周，美國初領失業救濟金人數達96.5萬人，按周增加18.1萬人，遠高於經濟學家預測的80萬人，也寫下去年（2020年）8月22日以來單周最高紀錄；另外，截至1月2日當周，續領失業救濟金人數為527萬人，較前值增加19.9萬人，為去年11月底來首次出現攀升趨勢。新出爐的數據顯示新一波疫情爆發仍對就業市場造成極大壓力，復甦之途仍漫長。