特斯拉若召回近16萬輛車 成本上看5億美元

美國聯邦主管機關周三以觸控面板故障可能引發安全疑慮為由，發函特斯拉召回近16萬輛電動車，這是特斯拉有史以來所面臨的最大召回問題，分析師推估召回成本上看5億美元。

美國公路交通安全管理局（NHTSA）是在周三正式發函建議特斯拉進行召回。涉及召回的車款是2012年到2018年出廠的Model S與2016到2018年生產的Model X，召回總數約15.8萬輛。

NHTSA表示，經調查後相關車款的觸控螢幕在使用幾年後會出現故障，進而影響包括除霧與倒車影像等安全功能。

NHTSA指出，特斯拉有嘗試透過空中下載的軟體更新方式來進行修正，但NHTSA認為還不足以解決問題。

NHTSA此次並非強制召回，所以特斯拉可以選擇不召回，但必需向NHTSA說明不採取召回的理由。NHTSA接下來可以對此一事件舉行公聽會，然後訴諸法院強制特斯拉召回。

汽車召回非同小可，有些汽車安全召回規模多達數百萬輛。儘管與其他車廠相較，特斯拉的召回規模相對較小，但這次召回已是該公司史上最大規模。2018年因為調查報告顯示天寒氣候可能腐蝕部分螺栓，造成動力方向盤故障，特斯拉召回12.3萬輛的Model S。

若以銷售量來看，此次召回數量也偏高。特斯拉去年總交車量約50萬輛，產業市調機構汽車情報（Motor Intelligence）指出，美國地區的交車量約20.56萬輛。

Guidehouse Insights分析師艾布薩米（Sam Abuelsamid）指出，召回的問題相當重大，特斯拉處理召回問題的成本估計需3億到5億美元。

在電動車有躍居為市場主流趨勢下，特斯拉近幾個來股價上演暴衝行情，過去一年總計狂飆逾7倍，不僅將特斯拉拱上全球第一大車廠的寶座，日前特斯拉還一舉成為美國市值第5大企業。

延伸閱讀

特斯拉15.8萬輛瑕疵電動車 美當局促召回