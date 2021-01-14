夢想國度大變身 迪士尼化身疫苗注射中心

美國疫情嚴重，疫苗除了是恢復生活的希望，更能拯救人命。位在加州橘郡的迪士尼樂園歷經10個月關門，今天開門變成一座大型疫苗注射中心。

橘郡郡長安德魯·杜（Andrew Do）與多名郡政委員今天在設於迪士尼停車場的疫苗中心外舉行記者會，宣告橘郡最大的「超級」疫苗注射場所成立，預計每天為7000名以上居民施打疫苗。

安德魯·杜致詞開頭提起自己的越南裔背景，「身為一個越南長大的孩子，沒有想過可以在這麼重要的場合講話」。台下除了本地媒體，包括法國、日本、韓國與台灣中央社等外國媒體。

安德魯·杜說：「這是一個重要的時刻，迪士尼樂園是全世界知名的旅遊景點，再也沒有其他地方比它更適合，作為施打疫苗的大型接種中心。」

加州是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）重災區，人口約300多萬的橘郡今天單日新增病例3847例、31死。整個加州今天一天有將近600人死於武漢肺炎。

染疫人數居高不下，美國仰賴疫苗救命。但疫苗去年12月運抵加州，施打進度緩慢，以人口1000萬人的洛杉磯郡為例，首批49萬劑疫苗施打進度不到1/3。

從中央到地方，加快疫苗施打是當務之急。美國衛生部長艾薩（Alex Azar）昨天要求全國增加接種地點。洛杉磯近日將啟用道奇球場，作為大型疫苗施打中心。

像這樣的大型疫苗施打中心，通常需要幾個月時間規劃，橘郡政府與迪士尼合作下，只花了幾天的時間就完成。昨天首次開放預約，2小時內有1萬人上網登記。

安那罕市長辛都（Harry Sidhu）致詞時表示，疫情除了奪走人命，更重創經濟。他特別提到，明天正好是迪士尼樂園、展覽中心、天使球場、本田中心球場等大型娛樂場所關閉10個月。

辛都表示，迪士尼樂園、職業球隊與安那罕市或能挺過疫情，但對於依靠相關產業就業的員工，家庭經濟受到重大打擊。

辛都認為，以迪士尼作為疫苗施打中心具有重要意義，他指向天空說：「華特·迪士尼（Walt Disney）正在天上看麼我們。這裡真正成為全世界最快樂的地方，今天進來的每個人都能注射疫苗，從此免於染疫。」

橘郡衛生局長周將龍（Clayton Chau）提醒大眾，藉由疫苗普及，「疫情的終點就在不遠處，但在此之前，每個人要保持耐心，繼續做好防疫工作，戴好口罩、勤洗手、不舒服就待在家裡」。

加州首批開放施打的資格除了醫療人員，今天在現場也看到許多來自長照機構、安養中心的年長者。

前來注射疫苗的橘郡居民莫瑞（Lyn Murray）受訪表示，今天的迪士尼名符其實是全世界最快樂的地方，人們來到這裡接種疫苗之後，距離終結疫情又邁出了一步，「在此之前，我還是會戴好口罩，但至少在人群裡會安心一點」。