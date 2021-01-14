法國觀光業苦哈哈 香榭大道店家清空求售

法國去年兩次封城、航班停飛、觀光客不來，使旅遊業歷經有史以來最慘澹的一年。法國旅遊發展署表示，2020年觀光收入銳減41%，香榭大道上有相當比例店家清空求售。

法國是世界第一觀光勝地，每年平均有9000萬觀光客造訪，也是遭受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）打擊最嚴重的國家。

本月初，法國旅遊發展署（Atout France）公布2020年觀光業報告。根據這份報告，法國去年觀光收入為890億歐元（約新台幣3兆345億元），和2019年相比銳減41%，損失610億歐元收入。國際觀光客的衍生收入更慘，大幅減少56%，只剩一半不到。

法國本國遊客帶來的收入則減少31%。歐洲遊客卻逆勢成長，稍微彌補亞洲遊客空缺的損失。

以地區排名，大巴黎區法蘭西島（Ile-de-France）所受的衝擊最大，其次依序是中部偏東的奧弗涅-隆河-阿爾卑斯（Auvergne-Rhône-Alpes）及東南部的普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（Provence-Alpes- Côte d’Azur）。

以巴黎世界觀光大道香榭麗舍（Champs-Élysées）為例，從3月開始，香榭大道的節奏就慢了下來，遊客稀少、餐廳一家家歇業，各大高端時尚品牌的旗艦店也拉下鐵門。

香榭麗舍委員會（Committee Champs-Elysees）負責人賴恩哈特（Jean-Noel Reinhardt）說，來逛香榭大道的100人中，有72人是觀光客，加上現在公司員工都在家遠距工作，這對生意的影響巨大。

賴恩哈特說：「香榭大道是平常生活的放大鏡。若一切都好，大道會加倍興旺；若情況不順，這裡會比其它地方更糟。」

目前為止，香榭大道上已有20%的商號清空，十幾間店面找不到人接手，這是從未有過的景象，也反映法國首都在疫情下掙扎求生的困境。

首都觀光大街的造訪人數紛紛呈現直線墜落，瑞芙利街（Rue de Rivoli）來客量少了46%，蒙田大道（avenue Montaigne）和香榭大道都少了50%。瑪黑（Marais）、知名購物中心「巴黎大堂」（Les Halles）、拉丁區奧代翁（Odéon）和歌劇院（Opéra）的商家營收也都少了30%到50%。

專業商貿促進聯盟（Procos）表示，由於極高的店租與人力成本，很可能導致商家因難以負荷而倒閉。

老佛爺百貨-總工會（CGT）11日表示，老佛爺百貨（Galeries Lafayette）即將裁撤189個職位，也就是資遣總部16%的員工。法國奢侈品百貨龍頭老佛爺百貨2020年共歇業100多天，營業額為往年的一半。

另一個大型百貨業者春天百貨（Printemps）去年11月也宣布關閉4個門市並裁員428人。

2021年的情況能否好轉？根據法國旅遊發展署，法國今年觀光收入在歐洲遊客加持下，應該能增加25%。

新型冠狀病毒疫情之前，觀光業占法國國內生產毛額（GDP）8%，將近562億歐元營收，提供200萬個就業機會。

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE