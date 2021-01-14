巴西將派專機 赴印度取牛津疫苗

巴西衛生部長帕祖耶洛13日表示，將派專機飛往印度載運血清研究所生產的200萬劑英國牛津大學和藥廠阿斯特捷利康合作研發的新冠肺炎疫苗ChAdOx1 nCoV-19。

負責執行這項任務的巴西航空公司Azul指出，航班將於當地時間14日晚上11時從培南布可州首府雷西夫（Recife）起飛，飛往孟買，再於16日下午3時左右抵達里約熱內盧家朗（Galeão）國際機場。

ChAdOx1 nCoV-19是英國牛津大學（Oxford）與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫苗，在巴西將由位於里約熱內盧的克魯茲基金會（Fiocruz）配銷。

今年1月2日，巴西國家衛生監測局（Anvisa）已經批准克魯茲基金會提出的申請，自印度血清研究所（Serum）進口200萬劑疫苗。

克魯茲基金會也在8日向國家衛生監測局申請牛津/ 阿斯特捷利康疫苗在巴西緊急使用授權。監測局12日表示，是否批准這項授權的會議訂於17日舉行。

除了自印度進口的200萬劑牛津/阿斯特捷利康疫苗外，還有600萬劑由隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的疫苗CoronaVac，也等候國家衛生監測局批准在巴西的緊急使用授權。

帕祖耶洛表示，只要國家衛生監測局批准，巴西就可以開始為民眾施打疫苗。

此外，巴西化學聯盟製藥廠（União Química）和俄羅斯直接投資基金（RDIF）今天也宣布，將向國家衛生監測局申請俄羅斯疫苗Sputnik V在巴西的緊急使用授權。

根據衛生部規定，在巴西進行第3階段人體試驗是獲得授權的先決條件。化學聯盟製藥廠和俄羅斯直接投資基金去年12月29日向國家衛生監測局申請在巴西進行人體試驗，但尚未獲得批准。

化學聯盟製藥廠指出，Sputnik V已經在阿根廷、玻利維亞、阿爾及利亞、塞爾維亞和巴勒斯坦等其他國家獲得緊急使用授權，而阿根廷和白俄羅斯已經開始為民眾施打疫苗。

化學聯盟製藥廠和俄羅斯直接投資基金也宣布達成協議，在3月前向巴西運送1000萬劑疫苗，首次交付訂於1月。

Sputnik V是全球最先註冊的新冠肺炎疫苗，俄羅斯去年12月宣布疫苗的最終有效性達91%，但這些研究的細節還未在科學期刊公布或經其他科學家審查。

自武漢肺炎疫情大流行開始以來，國家衛生監測局已批准4種疫苗在巴西進行第3階段人體試驗，除了牛津/阿斯特捷利康疫苗和CoronaVac外，還有輝瑞（Pfizer ）和BioNTech合作研發的疫苗，以及嬌生集團旗下楊森藥廠（Janssen）的Ad26.COV2.S。