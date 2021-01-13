歐股︱觀望川普彈劾案 各國股市漲多跌少
市場關注新冠病毒擴散程度、疫苗接種工作的進展，以及美國總統川普的彈劾案，周三歐洲股市（13日）大致持平，電信類股領頭上漲1.1％，旅行休閒類股則下跌1.1％。
歐洲疫情捲土重來，各國政府相繼再度實施封鎖措施，許多經濟學家及民間機構皆下修對歐元區的經濟成長預測，不過，歐洲央行（ECB）總裁拉加德13日表示，由於美國大選、英國脫歐協議、疫苗接種等不確定性陰影已散去，只要各國的管制措施能在3月底前解除，她看好歐元區經濟將回升，先前央行對今年（2021年）歐元區的經濟成長預測仍然可成立。
個股方面消息，加拿大便利商店營運商Alimentation Couche-Tard周二證實，正與歐洲最大零售集團家樂福（Carrefour）就合併交易進行磋商談判，若達成交易，有望形成橫跨大西洋的零售巨人，家樂福股價周三大漲13.42％。
西班牙電信業巨頭西班牙電信（Telefonica）周三宣布以77億歐元（約為94億美元）的價格將其歐洲及拉丁美洲的行動電話杆（mobile phone mast）出售給美國電塔公司（American Towers），此消息刺西班牙電信股價上漲9.67％，也帶動電信類股上揚。
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