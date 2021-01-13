美股︱眾院通過彈劾案 英特爾換帥股價飆

美國新冠肺炎疫情持續惡化，加上投資人觀望彈劾川普的進展，華爾街股市周三（13日）狹幅震盪，道瓊工業指數收盤下跌，那斯達克指數及標普500指數在科技股助攻下，收盤小幅上漲。

英特爾13日傳出換帥消息，盤中股價一度上漲逾13％，收盤漲幅縮窄至6.97%，外媒報導，英特爾（Intel）執行長史旺（Bob Swan）將於2月15日下台，並由VMWare執行長傑辛格（Pat Gelsinger）接任。消息一出不僅帶動英特爾股價勁揚，也連帶激勵科技股周三反彈，網飛（Netflix）和亞馬遜（Amazon）的股價分別上漲了2.74％和1.44％，蘋果（Apple）收漲1.62％。

自上周以來，市場持續關注川普彈劾案，美國副總統彭斯（Mike Pence）周二晚間明確表示不會援引憲法將川普免職後，美國眾議院於周三以過半票數，通過彈劾川普，彈劾案接著將送往參議院進行審議，如獲得三分之二參議員同意票，川普則必須卸除總統職位。

經濟刺激案方面，拜登預計將於周四公布計畫內容，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）早前表示，新政府上任後，他的首要目標為推動緊急紓困法案，包括將現金支票金額提高至2,000美元，並增加對疫苗分發、中小企業、州以及地方政府的支持。