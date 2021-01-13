波音去年交機量 慘輸空巴

波音737 MAX遭全球停飛約廿個月後業績一落千丈，加上新冠肺炎疫情重創全球航空業，波音公司去年交機量銳減，跟勁敵空中巴士的業績差距再擴大。空巴去年穩坐全球飛機製造業龍頭寶座。

波音周二表示去年12月飛機訂單與交機量明顯增加，像飛機出貨39架，其中27架為737 MAX，但對挽救全年業績沒幫助。美國聯邦航空總署（FAA）11月批准737 Max恢復商業飛行，帶動該款客機交機量開始增加。

與此同時，787夢幻客機因製造問題而延後交機，外界認為波音可能面臨客戶求償問題。

波音去年客機、貨機與軍用機等總交機量，較2019年銳減近六成至157架。而當中重要營收來源的客機僅出貨84架，較2018年頂峰暴跌近九成。空巴2020年總交機量566架。

交機對飛機製造商極重要，因為大部份購買飛機費用是客戶收到飛機後才支付。交機量遽減讓波音現金短缺問題更嚴重。波音已透過大規模的舉債與裁員來支撐緊張的財務狀況。

波音去年12月接到90架飛機新訂單，主要來自愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）的75架飛機，和快遞公司DHL的8架777貨機，卻有105架737 Max訂單被取消。

波音去年飛機訂單從2019年的246架下滑至184架。空巴去年訂單383架。

迄去年底止，波音握有包含客機與貨機在內的未交機總訂單4,223架，當中約3,300架737 Max。空巴總訂單則多達7,184架。

波音與空巴在飛機業務上各領域差距愈來愈大。主要來自單走道窄體客機。空巴A321銷售量持續超過737 Max，因為後者在飛大西洋兩岸等長途航班載客量低於前者。